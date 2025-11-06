De nombreux membres du PSG nommés aux Trophées The Best

Après sa saison 2024-2025 historique, le PSG a vu plusieurs de ses membres remporter des distinctions individuelles prestigieuses. Il pourrait de nouveau être largement récompensé lors de la cérémonie FIFA The Best.

Si la cérémonie du Ballon d’Or, dans laquelle le PSG a fortement été récompensé, a eu lieu il y a un peu plus d’un mois, une autre cérémonie, celle des The Best de la FIFA aura prochainement lieu. Ce jeudi soir, les nommés pour les trophées ont été dévoilés. Et après sa saison exceptionnelle, le PSG est fortement représenté.

Quatre joueurs du PSG nommés pour le titre de meilleur joueur

Pour le titre de meilleur joueur de l’année 2025, quatre joueurs du PSG sont en lice. Ousmane Dembélé, qui pourrait s’offrir le doublé Ballon d’Or-FIFA The Best, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha. Auteur d’une deuxième partie de saison de très grande classe, Gianluigi Donnarumma, qui a rejoint Manchester City lors du mercato estival, est en lice pour le titre de meilleur gardien. Enfin, Luis Enrique, élu meilleur entraîneur lors de la cérémonie du Ballon d’Or, pourra aussi s’offrir le doublé, lui qui est en course pour le titre de meilleur entraîneur de l’année lors de la cérémonie The Best.

