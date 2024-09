Dans deux jours, le PSG retrouve la Ligue des champions avec le déplacement à Arsenal. Lors de l’entraînement de ce dimanche matin, Luis Enrique a vu quatre joueurs blessés revenir avec leurs coéquipiers.

Vendredi soir, le PSG s’est imposé contre Rennes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 (3-1). Lors de cette rencontre, Luis Enrique a dû faire sans huit joueurs. Pas de bon augure avant le déplacement à Arsenal pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Mais lors de l’entraînement de ce dimanche matin, le coach espagnol a eu plusieurs bonnes nouvelles.

Quatre retours importants

En effet, comme le rapporte L’Equipe, Nuno Mendes, qui souffrait d’un syndrome viral et qui avait dû déclarer forfait pour le match du PSG contre le Stade Rennais, était bien présent à l’entraînement collectif ce dimanche. « Il devrait pouvoir être du déplacement avec ses coéquipiers sur la pelouse de l’Emirates Stadium d‘Arsenal. […] Il faudra tout de même guetter l’état de forme et la récupération du défenseur pour savoir s’il sera capable de débuter la rencontre. » Le quotidien sportif indique aussi que Désiré Doué, touché à la cuisse contre Reims, Marco Asensio (cuisse) et Vitinha (cuisse), ont également participé à la séance d’entraînement. Ils postulent donc pour une place dans le groupe qui prendra la direction de Londres demain.