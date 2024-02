De nouveaux éléments sur le contrat de Mbappé au Real Madrid

Le PSG est désormais fixé, Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de cette saison et ses conditions d’arrivée au Real Madrid sont encore incertaines.

Le dossier Kylian Mbappé touche (ENFIN) à sa fin. Après quasiment 5 années d’incertitude et de drama, l’international tricolore va bien rejoindre le Real Madrid cet été, au terme de son contrat au PSG. Si on ne sait pas comment le club de la capitale française se retrouvera financièrement dans cette affaire, puisque les négociations sont en cours, les rumeurs se multiplient sur le prochain contrat du « Kyk’s » en Espagne. Ce lundi, le quotidien Marca annonçait que le joueur avait déjà signé son contrat avec le club madrilène. Le journal espagnol expliquait que le joueur toucherait entre 15 et 20M€ net annuel (en plus de bonus) et deviendrait le joueur le mieux payé du vestiaire, tout en touchant une prime à la signature qui s’élèverait à 50M€ net. D’autres médias espagnols donnent davantage de détails sur ce fameux contrat.

Des gros bonus qui feraient gonfler son salaire

Ce mardi matin, La Cadena Ser a partagé des dernières informations sur ce fameux dossier et confirme aussi que Kylian Mbappé a un accord ferme avec le Real Madrid, bien qu’il n’ait encore rien signé. Un contrat de 5 ans attendrait le joueur pour un salaire de 14M€ net en plus de bonus assez importants. En effet, ces derniers seraient de… 30M€. Il ne resterait plus qu’à officialiser ce deal toujours selon cette source. Ses émoluments pourraient donc s’élever à plus de 40M€. Une somme certes inférieure à ce qu’il pouvait toucher au PSG, mais qui reste très important dans un club comme le Real Madrid. Petit détail supplémentaire, le Parisien devrait porter le numéro 10, tout comme en équipe de France, puisque le 9 devrait revenir à Endrick, la prochaine pépite brésilienne qui s’engagera aussi chez les Merengues.