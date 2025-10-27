De nouvelles images du quatrième maillot 2025-2026 du PSG

Depuis de très nombreuses années, le PSG propose quatre maillots par saison. De nouvelles images de la quatrième tunique ont fuitées.

Cette saison, le Paris Saint-Germain a déjà dévoilé trois maillots, chacun portant sa propre identité et son hommage à l’histoire du club. Le maillot domicile reprend le célèbre design Hechter et rend hommage à l’un des monuments emblématiques de Paris, la Tour Eiffel, avec ses bandes rouge et bleu sur fond bleu marine. Le maillot extérieur conserve le blanc emblématique de la saison précédente, avec la Tour Eiffel rouge et bleue, un clin d’œil aux années 1990, période durant laquelle ce design a marqué les supporters. Enfin, le troisième maillot s’inspire de la collection Total 90 de Nike des années 2000, revisitant un style rétro avec une touche moderne. Mais les amateurs de kits parisiens ont déjà de quoi se réjouir, puisque Footy Headlines a récemment dévoilé le quatrième maillot de la saison 2025-2026.

💥💥💥 Jordan PSG 25-26 Fourth Kit Leaked – 9 New Images: https://t.co/Bd2hiEn6yQ — Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 24, 2025

Une originalité moderne

Cette nouvelle tunique, conçue par Jordan, est résolument moderne : sa base gris foncé, presque noire, est rehaussée de touches argentées et roses, avec une fine bande verticale rose au centre. Les logos du PSG et de Jordan sont également dans une teinte rose clair, apportant une élégance discrète mais très identifiable. Selon le site spécialisé, la sortie officielle est prévue avant la fin de l’année 2025. Ce quatrième maillot sera accompagné d’un kit d’entraînement assorti, principalement rose, avec plusieurs fines bandes et une bande rouge sur le logo du PSG. Un design qui reprend les codes du maillot principal tout en offrant une tenue dynamique et visible lors des séances d’entraînement. Avec ce nouveau kit, le PSG continue de combiner innovation, hommage à son histoire et audace stylistique.