De nouvelles images du quatrième maillot du PSG

La saison 2024-2025 du PSG débute le 15 juillet prochain. Si le maillot domicile a été dévoilé, les autres pas encore. Des images de la quatrième tunique ont été dévoilées.

Comme chaque année, les maillots du PSG sont attendus avec impatience par les supporters parisiens. La tunique domicile de la saison 2024-2025 a été dévoilée et même déjà portée lors du dernier match des Rouge & Bleu au Parc des Princes contre Toulouse le 12 mai dernier. Ce dernier retrouve le style Hechter, tant réclamé par les supporters ces dernières années. Si les autres maillots de la saison n’ont pas encore été officialisés, des images ont tournées sur internet.

Un maillot de couleur bleu

La deuxième tunique 2024-2025 devrait être inspirée d’un maillot du début des années 1990, de couleur blanche avec un dessin de la tour Eiffel rouge et bleu. En ce qui concerne le third, ce dernier devrait être de couleur rose avec une bande fine noire et d’autres touches de noir. Ces dernières heures, des nouvelles images du quatrième maillot ont fuité sur le site spécialisé Footy Headlines et sur le compte X la Source Parisienne. Ce dernier devrait être bleu avec le Jump Man et le logo du PSG et le sponsor de couleur grise. Du gris que l’on retrouve également sur les manches avec un motif, le design Jordan Wings, la première version du logo de Jordan Brand. Ce dernier se trouve également dans le col du maillot. Footy Headlines explique que ce maillot devrait être dévoilé en début d’année 2025 pour être utilisé lors de la deuxième partie de saison 2024-2025.