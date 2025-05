De nouvelles places mises en vente pour voir la finale au Parc

Samedi soir (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Le club va remettre à la vente des places pour assister à cette rencontre au Parc des Princes.

Dans cinq jours, le PSG va tenter de remporter la première finale de la Ligue des champions de son histoire. Pour cela, il faudra battre l’Inter Milan sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich. De nombreux supporters parisiens ont réussi à se procurer des places pour assister à la rencontre au sein de l’enceinte du Bayern Munich. D’autres verront la rencontre depuis le Parc des Princes. Il y a quelques jours, le club de la capitale avait mis en vente 38 000 places. Une opération qui a rapidement été sold out. Alors que la maire de Paris souhaitait installer une fan zone dans la capitale française afin qu’un grand nombre de supporters du PSG puisse communier devant la finale, elle a vu les autorités refuser cette possibilité.

10 000 nouvelles places

Ce lundi soir, Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France, indique que le PSG a mis en vente 10 000 nouvelles places pour que les supporters parisiens puissent assister à ce PSG / Inter Milan depuis le Parc des Princes. Les places sont prévues en 1/4 de virage. Sur son site, le PSG indique « visibilité réduite » les quatre écrans géants seront placés en face des tribunes Auteuil, Boulogne, Borelli et Paris. Comme pour les 38.000 premières places vendues, les abonnés et membres du programme My Paris sont privilégiés, conclut Bruno Salomon.