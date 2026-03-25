De nouvelles responsabilités pour Khvicha Kvaratskhelia avec la Géorgie

Cadre du PSG, Khvicha Kvaratskhelia est aussi un pilier de sa sélection nationale, la Géorgie. À partir du mois de juin, il va devenir le capitaine de la sélection géorgienne.

Arrivé au PSG durant l’hiver 2025, Khvicha Kvaratskhelia s’est très vite intégré à son nouvel environnement et a été l’un des protagonistes de l’année 2025 historique du PSG. Lors de cet exercice 2025-2026, il brille encore avec comme dernier fait d’armes ses huitièmes de finale de Ligue des champions de haut vol contre Chelsea (trois buts, une passe décisive). Actuellement avec la Géorgie, le numéro 7 du PSG a reçu une belle distinction pour son futur avec la sélection géorgienne.

Il a déjà porté à trois reprises le brassard de capitaine

En effet, avec le départ à la retraite en juin prochain de Guram Kashia, capitaine de la Géorgie, Willy Sagnol, le sélectionneur géorgien, a décidé de confier le brassard de capitaine de la Géorgie à l’attaquant du PSG, comme l’a dévoilé la Fédération géorgienne de football dans un communiqué. « À partir de juin 2026, l’équipe nationale géorgienne sera menée par Khvicha Kvaratskhelia, Otar Kiteishvili sera le premier vice-capitaine et Otar Kakabadze le second. » L’ancien napolitain, qui avait déjà porté à trois reprises le brassard de capitaine par le passé, a évoqué cette nomination. « Pour moi, chaque joueur de football est un capitaine, l’essentiel est de se battre les uns pour les autres. »