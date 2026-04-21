De retour sur les terrains, Fabian Ruiz va devoir retrouver sa place

Dimanche soir, Fabian Ruiz a fait son retour sur les terrains lors du match entre le PSG et Lyon. L’international espagnol va devoir retrouver sa place.

Touché au genou le 20 janvier dernier, Fabian Ruiz a manqué trois mois de compétition. Le numéro 8 du PSG a fait son retour sur les terrains dimanche soir contre Lyon. Durant son absence, Warren Zaïre-Emery, qui a brillé et enchaîné 40 titularisations de suite, a formé un trio avec Vitinha et Joao Neves qui a donné satisfaction à Luis Enrique. Comme le rapporte Le Parisien, le titi parisien a convaincu dans un registre différent de l’international espagnol : plus impactant dans les duels, plus actif dans les courses.

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Un retour qui tombe à point nommé

Dans ce contexte de calendrier chargé, le retour de Fabian Ruiz tombe à point nommé. L’Espagnol doit encore retrouver du rythme, mais ses premiers pas face à Lyon ont déjà envoyé des signaux encourageants, analyse le quotidien francilien. « Point positif : il ne ressent plus aucune douleur. Après avoir longtemps porté un bandage au niveau de son genou, il est apparu sans au moment de retrouver la compétition. Les prochains jours devraient lui permettre d’affiner ses sensations. » Malgré les espoirs de certains en interne de le voir revenir plus rapidement, Ruiz a toujours bénéficié du soutien de Luis Enrique, qui lui a laissé le temps de récupérer sans précipiter les choses, conclut Le Parisien.











