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Image : psg.fr

De très nombreux titis à l’entraînement du PSG ce vendredi

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 mai 2026

Demain après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1), le PSG affronte Lorient en Ligue 1. À l’entraînement de veille de match, Luis Enrique a convié de très nombreux titis parisiens. 

Après sa victoire folle contre le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions (5-4), le PSG retrouve les terrains avec la réception – au Parc des Princes – de Lorient dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, placée entre les deux demi-finales de Ligue des champions, Luis Enrique pourrait faire tourner son effectif. Et certains titis pourraient même avoir du temps de jeu.

Trois jeunes titis intègrent définitivement l’équipe Espoirs du PSG
canalsupporters.com

Vignaud, Cordier, Mounguengue…

En effet, comme le rapporte L’Equipe, le coach du PSG a convoqué de très nombreux jeunes du centre de formation parisien à l’entraînement ce vendredi matin sur les pelouses du Campus de Poissy. Arthur Vignaud, Dimitri Lucea, Aymen Assab, Rayan Abo El Nay, Thomas Cordier ou encore Pierre Mounguengue, qui jouent d’habitude avec l’équipe U19 des Rouge & Bleu, étaient présents avec les professionnels ce vendredi. Certains feront-ils partie du groupe de Luis Enrique pour le match contre Lorient ? Réponse demain matin.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 mai 2026

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