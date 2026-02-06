De Zerbi : « Contre le PSG, il faut de l’orgueil, de la fierté et avoir faim »

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Deux jours avant ce match, Roberto De Zerbi et Timothy Weah se sont présentés en conférence de presse.

Pour la troisième et dernière fois de la saison, le PSG va affronter Marseille. Dimanche soir, au Parc des Princes, le club de la capitale reçoit les Phocéens en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Avec un succès, les champions d’Europe conserveraient leur place de leader et prendraient douze points d’avance sur leur adversaire du soir. Deux jours avant ce Classico, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse.

« On doit refaire des matchs comme ceux qu’on a faits lors des dernières rencontres »

« On doit refaire des matchs comme ceux qu’on a faits lors des dernières rencontres. On doit aussi être conscient que nous aussi on a des joueurs forts. La recette contre le PSG ? La recette, il n’y en a pas. Je ne suis pas un cuisinier, je n’ai pas la recette pour faire de beaux matchs contre le PSG. Mais il faut de l’orgueil, de la fierté et avoir faim. Il ne faut jamais oublier Bruges parce qu’on a encore la défaite en travers de la gorge. On doit jouer au foot avec nos qualités, défendre et jouer. Nous aussi on a des joueurs forts. En-dehors du fait que c’est un Classique, on représente une histoire, une ville. Et rien que ça, cela doit nous pousser à avoir cet orgueil en plus quand on joue. »

« On avait sorti de bons matchs contre Paris, j’espère qu’on va continuer »

Formé au PSG, Timothy Weah était aussi présent en conférence de presse. L’international américain a évoqué ce nouveau Classico, son premier au Parc des Princes avec le maillot de Marseille. « Il faut faire comme contre Rennes, être agressif et très sérieux. On avait sorti de bons matchs contre Paris, j’espère qu’on va continuer. Le goût amer après le Trophée des champions ? C’était dur à avaler parce qu’on était là. On a perdu et ça fait mal. On est passé à autre chose. Tout le monde a compris ce que représentait ce match pour les supporters. Ce derby, c’est important et c’est un peu une revanche pour nous. La dernière chance pour rester dans la course au titre ? Non, ce n’est pas le match de la dernière chance car la saison est longue. Mais ce sont trois points importants et on va tout faire pour remporter ce match. L’absence des supporters marseillais ? C’est un derby et ça me touche qu’ils ne soient pas là. Ils sont toujours derrière nous. C’est dommage qu’ils ne soient pas là et on va tout faire pour remporter le match pour eux. »