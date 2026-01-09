De Zerbi : « J’ai pleuré quand je suis rentré dans le vestiaire »

Le PSG a remporté le Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille au bout du suspense (2-2, 4-1 T.A.B). Un scénario qui a mis dans tous ses états Roberto De Zerbi.

Dans un match haletant face à l’OM, le PSG a remporté son 14e Trophée des Champions après un scénario fou (2-2, 4-1 T.A.B). Auteurs d’une prestation poussive, les Rouge & Bleu ont pu compter sur un grand Lucas Chevalier et une égalisation arrachée par Gonçalo Ramos avant de s’imposer aux tirs au but.

« Je suis déçu parce que nous avons fait une très belle partie, mais la défaite fait souffrir »

À deux minutes de remporter son premier trophée depuis 14 ans, l’OM a donc craqué dans les dernières secondes. De quoi rendre triste son entraîneur, Roberto De Zerbi, après la rencontre, dans des propos rapportés par L’Equipe : « Je n’ai jamais pleuré après avoir perdu et aujourd’hui (jeudi), j’ai pleuré quand je suis entré dans le vestiaire. On s’est préparés d’une manière particulière face à la meilleure équipe d’Europe, mais aujourd’hui Marseille méritait de gagner. Puis j’ai dit que nous devions nous demander à nous-mêmes de toujours produire ce type de performance. Il y avait tout aujourd’hui : le jeu, le caractère, la technique, la défense… Tout ce dont a besoin une équipe forte qui veut l’emporter contre une équipe qui a tout gagné en 2025 (…) Je suis déçu parce que nous avons fait une très belle partie, mais la défaite fait souffrir. Nous avons fait un très bon match, une grande partie. Ce qui me désole, c’est que nous avons envie de marquer l’histoire contemporaine de ce club et de gagner un trophée, mais nous n’y sommes pas parvenu. Trop naïf sur le but égalisateur ? Je ne sais pas… Je ne sais pas… Cela se passe comme ça régulièrement. Avec des si…. c’est comme ça. »