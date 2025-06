De Zerbi : « L’Italie a sous-estimé le PSG et a été présomptueuse »

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté sa première Ligue des champions en surclassant l’Inter Milan (5-0). Roberto De Zerbi, l’entraîneur de Marseille, a critiqué la façon dont l’Italie a jugé le PSG.

Le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire le 31 mai dernier sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich. Lors de la finale, le club de la capitale affrontait l’Inter Milan. Et les joueurs de Luis Enrique ont totalement étouffé les Italiens, qui ne se sont pas procuré de grosses occasions. Les Parisiens ont eux déroulé leur jeu et réussi à confirmer leur domination avec cinq buts inscrits. Invité du podcast Supernova, Roberto De Zerbi, l’entraîneur de Marseille, a évoqué cette finale et n’a pas hésité à tacler les Italiens.

« Ils ne savaient pas que Dembélé était fort à ce point »

« L’Italie a sous-estimé le PSG et a été présomptueuse. Ils ne savaient pas que Dembélé était fort à ce point, ils ne connaissaient pas non plus ce Désiré Doué – un talent du niveau de Lamine Yamal —, pas aussi décisif aujourd’hui, mais avec une classe folle. Vitinha est peut-être aujourd’hui le meilleur milieu de terrain du monde. Et João Neves, payé très cher lui aussi, n’était pas connu en Italie. Ils ne savaient même pas de quel pays venait Pacho, lance De Zerbi dans des propos relayés par le Figaro Sport avant de défendre la Ligue 1. Les Italiens pensent que c’est un championnat facile. Brest a bien figuré avant de se faire détruire par le PSG, Monaco a perdu contre l’Inter, c’est vrai, mais avec un joueur expulsé très tôt, et ils avaient battu Barcelone lors de la première journée. Cette année, en Ligue des champions, des clubs français ont fait des résultats intéressants. C’est un championnat difficile. »