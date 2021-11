Cette trêve internationale aura amené son lot de surprise, de joie et de déception pour les joueurs du PSG. Entre les blessures, les retours, les performances rayonnantes et d’autres plus difficiles, l’actualité parisienne aura été riche pendant ce break.

Au niveau de l’infirmerie, les Rouge & Bleu ont perdu Julian Draxler pour au moins six semaines tandis que tout le monde retient son souffle concernant Neymar Jr, qui est revenu plus tôt sur Paris avec une gêne musculaire au niveau des adducteurs gauche. À voir s’il sera présent pour le déplacement à Manchester dans 7 jours pour le cinquième match décisif de Ligue des Champions. Le numéro 10 du PSG et Marquinhos se sont qualifiés pour le Mondial en 2022 comme l’équipe de France avec un Mbappé exceptionnel, auteur d’un quadruplé contre le Kazakhstan. Le jeune attaquant semble avoir retrouvé toutes ses sensations pour aborder ce dernier sprint en 2021 avec des matches capitaux à venir.

À contrario, le Portugal de Nuno Mendes et Danilo Pereira a déçu et a perdu dans les dernières minutes contre la Serbie dans la finale de leur groupe (1-2). La sélection devra disputer les barrages au mois de mars prochain pour arracher son ticket pour le mondial. De même que pour l’Italie avec Gianluigi Donnarumma, avec deux matches nuls concédés contre la Suisse (1-1) et l’Irlande du Nord (0-0). Même conséquence pour la Squadra Azzurra, qui va devoir passer par les barrages dans quelques mois. Une situation qui a touché les joueurs, qui ont subit la foudre de leurs médias nationaux.

C’est pour cela que nous vous posons la question, entre les bonnes performances de certains et les déceptions des autres, pensez-vous que ces résultats peuvent avoir des conséquences sur le niveau des joueurs pour les prochaines échéances avec le PSG ? N’hésitez pas à répondre et débattre, en toute bienveillance, dans l’espace commentaire.