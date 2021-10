Débat CS – Même diminué, aligneriez-vous Neymar contre l’OM ?

Dans un peu plus de 48 heures, la 11e journée de Ligue 1 nous offrira un choc, un classique de notre championnat, entre l’Olympique de Marseille et le PSG. Auteurs d’un démarrage presque parfait d’un point de vue comptable avec 27 unités sur 30 possibles, les Parisiens voudront enchaîner sur une pelouse ennemie et hostile. Annoncé incertain il y a peu, Neymar Jr sera finalement bien présent pour cette partie.

Même si l’auriverde ne ressent apparemment plus aucune gêne au niveau des adducteurs et a donc pu s’entraîner normalement ce jour, la question est néanmoins de savoir s’il pourra tenir sa place de titulaire. Avec aussi peu de compétition dans les jambes sur les dernières semaines et sa récente blessure, il ne serait pas étonnant que le Ney ne soit pas à 100%.

Et vous, que feriez-vous à la place de Mauricio Pochettino ? Aligneriez-vous le numéro 10 rouge et bleu et ce, même s’il est diminué physiquement ? Ou préféreriez-vous jouer la carte de la prudence en le laissant sur le banc et en titularisant un Angel Di Maria peut être en meilleure forme ? À vos arguments et à vos claviers les Csiens !