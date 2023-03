Avec une profondeur de banc indigne d’un club ambitieux, le PSG devra se montrer efficace lors de la prochaine fenêtre des transferts. Et pour cela, le club parisien a la possibilité de rapatrier Xavi Simons à un faible coût. Mais, il faudra avant tout convaincre le principal concerné.

Intégré dans le groupe professionnel lors de la saison 2021-2022, Xavi Simons avait seulement disputé 218 minutes sous Mauricio Pochettino (15 matches au total). Un temps de jeu trop faible pour un jeune joueur en plein développement. Pourtant, le club parisien avait pour objectif de prolonger le contrat du Néerlandais avant de le prêter au PSV Eindhoven. Et contre toute attente, le natif d’Amsterdam, libre de tout contrat, a signé un bail de cinq ans avec le club néerlandais. Mais, les Rouge & Bleu ont réussi à introduire une clause de rachat à hauteur de 12M€ valable jusqu’à l’été 2024, selon les dernières informations du Parisien. Une clause confirmée par le joueur lui-même en octobre dernier. « Il y a une clause dans mon contrat : si je veux aller au PSG à la fin de la saison, je peux le faire pour un certain montant. Pour être honnête, ce n’est pas dans ma tête de partir du PSV. Je me sens bien ici et je viens de m’installer. Je pense que ça se voit sur le terrain. »

Le PSV veut absolument le conserver

Cependant, les dirigeants du PSV veulent à tout prix conserver l’ancien Parisien et envisagerait même une prolongation afin de supprimer cette clause présente dans son contrat. « Nous travaillons avec lui pour que cette clause soit supprimée. Nous allons bientôt lui en parler. Je pense que nous avons prouvé que nous pouvons offrir quelque chose. Je ne pense pas qu’il n’y ait que le PSG dans sa tête. Je pense qu’il souhaiterait également jouer en Premier League plus tard. Les cartes sont donc sur la table pour lui. Il sait aussi qu’il doit encore progresser. C’est un joueur très critique envers lui-même », avait récemment déclaré le directeur général du club, Marcel Brands. Et si Xavi Simons fait autant parler de lui ces dernières semaines, c’est avant tout grâce à ses performances sous le maillot des Boeren.

Évoluant dans un rôle offensif, le joueur de 19 ans a déjà joué à plusieurs postes cette saison : attaquant gauche, attaquant droite, avant-centre et milieu offensif. Et malgré cette polyvalence, Xavi Simons a parfaitement rendu la confiance totale donnée par le coach Ruud van Nistelrooy avec déjà 16 buts et 8 passes décisives en 38 matches disputés toutes compétitions confondues. Interrogé par nos soins, le journaliste Sinbad, qui suit très régulièrement les performances de Xavi Simons en Eredivisie, confirme la montée en puissance de l’ancien Parisien : « Il est énorme au PSV, alors certes c’est à pondérer vu le championnat mais même en Europe (Ligue Europa, ndlr) il a su briller contre Arsenal ou Séville au retour par exemple. À titre de comparaison il explose les stats d’absolument tous les cracks offensifs de ces dernières années sur une première saison. Le potentiel est très fort et il est bien bien au-dessus de la mêlée (il n’a que 19 ans et c’est sa première saison pro il ne faut pas l’oublier). »

🗣️ | Ruud Van Nistelrooy (coach du PSV) :



"Nous voyons en Xavi Simons comme un acteur clé dans la construction du PSV. C'est en partie pour cette raison, que lui et la direction discutent d'une prolongation. […] Je suis certain qu'il y aura une prolongation !

Le PSG peut-il lui proposer un projet fiable sur le long terme ?

Une aubaine pour le PSG et Luis Campos. Toujours surveillés de très près par le fair play financier de l’UEFA, le club parisien sera à la recherche de talent à faible coût et un retour de Xavi Simons dans la capitale française pourrait intéresser le board parisien. Cependant, reste à connaître le désir du principal intéressé. Évoluant à un poste offensif, le Néerlandais devra faire face à la concurrence de Neymar Jr et Kylian Mbappé, et possiblement Lionel Messi si ce dernier prolonge son bail chez les Rouge & Bleu. Trois joueurs qui sont d’office considérés comme des titulaires indiscutables. Et pour revenir au PSG, le joueur de 19 ans attendra des garanties sur son temps de jeu, surtout après une saison comme titulaire indiscutable au PSV Eindhoven. Mais actuellement, un flou entoure le projet sportif parisien avec les incertitudes autour des avenirs de Luis Campos et Christophe Galtier. Plusieurs éléments qui pourraient être un frein pour un éventuel retour, même s’il a grandement apprécié sa première aventure à Paris. De plus, le niveau affiché par Xavi Simons va attirer d’autres prétendants, comme l’a rappelé Sinbad : « il n’a aucun intérêt à venir cet été, il est très bien avec Van Nistelrooy qui a une entière confiance en lui en plus d’être aimé là-bas. Il joue l’Europe et le titre et reviendra sûrement dans un des 5 grands championnats européens après l’Euro. »

L’international néerlandais veut poursuivre sa progression avec pour objectif de participer à l’Euro 2024 avec les Pays-Bas. Une étape importante pour le joueur après avoir été appelé pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. « Pour sa carrière aujourd’hui de ce que je sais : il ne compte pas revenir au PSG cet été et veut beaucoup jouer surtout avant l’Euro de l’été prochain », rapporte Sinbad. Une année supplémentaire au PSV Eindhoven sera bénéfique pour lui avant d’envisager un club de plus grande envergure lorsqu’il arrivera à maturité.

Statistiques 2022-2023 de Xavi Simons*

Eredivisie : 26 matches disputés (2.158 minutes) – 13 buts et 7 passes décisives

: 26 matches disputés (2.158 minutes) – 13 buts et 7 passes décisives Ligue Europa : 7 matches disputés (546 minutes) – 1 but et 1 passe décisive

: 7 matches disputés (546 minutes) – 1 but et 1 passe décisive Ligue des champions (tour préliminaire) : 2 matches disputés (59 minutes)

(tour préliminaire) : 2 matches disputés (59 minutes) Coupe des Pays-Bas : 2 matches disputés (168 minutes) – 1 but

: 2 matches disputés (168 minutes) – 1 but SuperCoupe des Pays-Bas : 1 match disputé (17 minutes) – 1 but

Postes joués*

Milieu offensif : 16 matches – 10 buts et 3 passes décisives

Ailier gauche : 10 matches – 2 buts et 3 passes décisives

Ailier droit : 6 matches – 2 buts

Avant-centre : 5 matches – 2 buts et 2 passes décisives

*Source : Transfermarkt