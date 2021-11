Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (3-2) en Ligue 1 grâce à un grand Neymar Jr. Après un début de match compliqué, le Brésilien a été le chef d’orchestre du PSG avec un doublé dans le jeu, une première depuis octobre 2020. De plus, le numéro 10 retrouve peu à peu sa qualité de dribble (5/7 réussis) et a touché un bon nombre de ballon lors de cette rencontre (94). Son duo avec Kylian Mbappé – impliqué dans tous les buts (un but et deux passes décisives) – a notamment permis aux Rouge & Bleu de venir à bout des Bordelais. Cependant, le PSG a montré un double visage lors de ce match. Malgré une avance de trois buts, les Parisiens ont une nouvelle fois preuve de fébrilité défensive, à l’image de l’erreur de relance de Danilo Pereira sur le but d’Alberth Elis ou encore la passivité face à Jimmy Briand et M’Baye Niang sur la second réalisation bordelaise.

Alors les Csiens, que retenez-vous de ce match du PSG à Bordeaux. La 11e victoire des Rouge & Bleu en 13 matches de Ligue 1 ? La bonne prestation de Neymar Jr ? Ou la fébrilité défensive parisienne en fin de match ? N’hésitez pas, en toute bienveillance, à débattre dans les commentaires !