Débat CS – Verratti doit-il enchaîner face à la Belgique ?

Entre un retour tardif suite à sa participation à l’Euro et des pépins physiques, Marco Verratti connaît un début d’exercice 2021-2022 tronqué. Le joueur de 28 ans a seulement disputé 4 matches avec le PSG (3 en championnat et 1 en C1) depuis le début de la saison (301 minutes). Surtout, il était revenu blessé lors du dernier rassemblement de l’Italie en septembre dernier. De retour sur les terrains depuis son match éblouissant face à Manchester City (2-0) en Ligue des champions, l’international italien a été convoqué par Roberto Mancini pour les matches de sélection d’octobre.

Marco Verratti a notamment disputé 58 minutes lors de la défaite face à l’Espagne ce mercredi en demi-finale de Ligue des Nations (1-2). Après ce revers, la Nazionale jouera le match de la troisième place face à la Belgique ce dimanche à 15 heures. Selon vous, le milieu du PSG doit-il enchaîner afin de retrouver du rythme ? Roberto Mancini doit-il faire tourner son effectif dans un match avec un enjeu minime et ainsi gérer le temps de jeu et la condition physique de Verratti ? À vos claviers, et partagez-nous votre avis dans les commentaires.