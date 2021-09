Le PSG retrouve (déjà) la Ligue 1 ce mercredi avec un déplacement sur la pelouse du FC Metz pour la septième journée (21h00). Le club de la capitale a déjà joué huit matches en un peu plus d’un mois en compétition officielle, et a vu la (très) grande majorité de son effectif partir aux quatre coins du monde pour jouer deux à trois rencontres pour les qualifications à la Coupe du Monde en 2022. Entre les blessés (Sergio Ramos, Verratti, Bernat) et ceux qui ont des petits bobos (Kimpembe, Mbappé, Messi) ou encore ceux qui sont à court de rythme, le club de la capitale n’a pas été épargné dans ce début de saison.

Le Paris Saint-Germain doit enchaîner ensuite avec la réception de Montpellier (8e) samedi au Parc des Princes, puis trois jours plus tard un match au sommet en Ligue des Champions contre Manchester City avant de devoir de nouveau voyager du côté de Rennes le dimanche 3 octobre (17h00) et viendra derrière une nouvelle trêve internationale. Un rythme infernal qui n’est pas prêt de s’arrêter…

C’est pour cela que nous vous posons la question, êtes-vous favorable à un turnover important lors du match de demain contre Metz ?