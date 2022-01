Debrief CS – Verratti et Ramos décisifs face à Reims

Après sa belle performance face à Brest (2-0), le PSG se devait de confirmer sa dynamique avec ce dimanche soir, la réception de Reims. Malgré une première mi-temps en demi teinte, Paris rentre aux vestiaires en menant 1-0 grâce à une superbe inspiration de Marco Verratti. Une avance qui suffira aux Parisiens pour monter en puissance pour finalement proposer un second acte de qualité.

Paris est à la fête et célèbre ses buteurs du soir, Verratti, Danilo ainsi que Sergio Ramos qui ouvre son compteur sous ses nouvelles couleurs. Si tout n’est pas parfait, Paris a globalement maîtrisé son sujet et à su profiter de sa force collective pour se montrer décisif et faire le plein de confiance à 3 semaines du choc contre Madrid. Une performance que nous proposons de revivre par le biais de notre habituel débrief d’après match disponible ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage !