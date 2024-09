Mercredi soir, le PSG a lancé sa saison européenne avec une victoire dans les dernières minutes contre Girona. Retour en chiffres sur cette rencontre contre les Espagnols.

Après avoir remporté ses quatre premiers matches de Ligue 1, le PSG commençait sa saison européenne avec la première journée de la Ligue des champions contre Girona. Dans un match qu’il a dominé, le club de la capitale a attendu les dernières minutes du match pour s’offrir la victoire (1-0). C’est la troisième saison de suite que le PSG remporte son premier match de la saison en Champions League après la Juventus Turin en 2022 (2-1) et le Borussia Dortmund en 2023 (2-0).

A voir aussi : Luis Enrique souligne la force de caractère du PSG

Zaïre-Emery, deuxième joueur le plus jeune de l’histoire à atteindre les 15 matches en C1

Sur son site internet, le PSG indique qu’il n’a perdu « qu’un seul de ses 37 derniers matches à domicile en phase de ligue (anciennement phase de groupes) de Ligue des champions (29 victoires, sept nuls). » Les Parisiens sont désormais invaincus lors de leurs 12 dernières rencontres au Parc des Princes en phase de ligue dans la compétition (10 victoires, deux nuls). De retour de blessure et titulaire contre Girona, Warren Zaïre-Emery est devenu le deuxième joueur le plus jeune de l’histoire à atteindre les 15 matches disputés en Champions League. Enfin, Willian Pacho a réussi 106 passes face à la formation espagnole, soit le plus haut total pour un défenseur du Paris Saint-Germain depuis qu’Opta analyse la compétition.