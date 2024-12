Début tranquille pour les titis du PSG en Coupe Gambardella

Ce dimanche après-midi, l’équipe U19 du PSG affrontait le FC 93 Bobigny en 64e de finale de la Coupe Gambardella. Et les Parisiens se sont facilement imposés dans ce derby francilien (4-0).

Outre le championnat et la Youth League, les titis du PSG jouent également la Coupe Gambardella, la Coupe de France des jeunes. Ce dimanche après-midi, ils affrontaient le FC 93 Bobigny pour le compte des 64e de finale de la compétition. Il faut attendre la 20e minute de jeu pour voir le PSG se procurer sa première occasion, mais Ndjantou Mbitcha va voir sa tentative fuir le cadre (21e). Il faudra attendre les six dernières minutes de la première mi-temps pour voir Axel Tape propulser le ballon dans les buts sur un corner d’Ibrahim Mbaye (1-0, 39e), comme le rapporte le site spécialiste des équipes de jeunes du PSG, les Titis du PSG. Les joueurs du PSG vont se procurer deux autres situations sans pour autant réussir à marquer. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec cette petite avance pour le PSG.

Mahamadou Sangaré encore buteur

En seconde période, le capitaine des titis du PSG, Oumar Camara, va tromper le gardien adverse d’une belle frappe au premier poteau (2-0, 56e). Six minutes plus tard, Ibrahim Mbaye s’offrira une deuxième passe décisive, cette fois-ci pour Diyinu Nzinga (3-0, 62e). En feu en Youth League avec huit buts en six rencontres, Mahamadou Sangaré va clôturer la marque (4-0, 90e) et poursuivre son très bon début de saison. Les Parisiens se qualifient donc sans trembler et connaîtront leur adversaire pour les 32es de finale de la compétition jeudi. 32e de finale qui se joueront le dimanche 12 janvier prochain.