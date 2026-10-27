Décisif face à l’OL, Mika Godts a marqué des points

Entré en cours de jeu face à l’OL (2-0), l’ailier du PSG, Mika Godts a été passeur décisif puis buteur. Un déclic qui pourrait lui permettre de lancer sa saison chez les Rouge & Bleu.

Mika Godts a-t-il enfin lancé son aventure au PSG ? Assez discret depuis son arrivée à Paris cet été, l’ancien de l’Ajax Amsterdam, recruté contre 55 M€, n’avait pas encore trouvé le déclic avec sa nouvelle formation. Mais cette rencontre face à l’Olympique Lyonnais, ce lundi, aura sûrement son importance dans l’aventure parisienne du Belge de 21 ans.

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Godts n’a jamais douté

En l’absence de Khvicha Kvaratskhelia, gravement touché au genou et qui manquera plusieurs mois de compétition, le numéro 22 des Rouge & Bleu avait une belle occasion à saisir. Entré en cours de jeu, l’ailier parisien s’est montré décisif avec un but et une passe décisive. « Comme si là, d’un coup, dans cette fraîche soirée d’octobre, Godts donnait l’impression de lancer son aventure parisienne. En privé, malgré une faible exposition en C1 – 0 minute face à Manchester City et le Barça -, le Belge n’affichait pas de doute, ces dernières semaines, et estimait effectuer des débuts corrects. Un avis pas nécessairement partagé en interne où l’on regrettait en séances sa volonté de surjouer », rapporte L’Équipe. Mais pas de quoi inquiéter le staff parisien, qui a conscience de l’exigence de ses schémas pour ses recrues.

Bien intégré dans le vestiaire parisien, Mika Godts n’avait pas encore répondu aux attentes, et cette rencontre face à l’OL est perçue comme un véritable pas en avant par le principal intéressé : « Je suis calme. J’essaie de travailler, je suis là pour aider l’équipe. Je me sens bien. Les joueurs m’aident beaucoup sur le terrain et en dehors. J’essaie de travailler pour l’équipe et d’aider. » Un but qui va le libérer d’un poids, comme l’a indiqué Luis Enrique après la rencontre : « Ce but, ça va lui enlever toute la pression de sa tête. On a fait signer Godts beaucoup de temps. Il avait besoin de ce but, c’est clair. J’espère que ça lui permettra de retrouver du calme et de la tranquillité. » Mais l’attaquant du PSG aura encore des axes d’amélioration notamment dans l’impact physique et il devra encore montrer davantage de personnalité dans le un-contre-un. « Paris aura besoin de sa créativité. Et de son sens de la profondeur. Dans quelques années, l’histoire retiendra peut-être que c’est dans une soirée pluvieuse d’automne que Godts a lancé son aventure parisienne », conclut le quotidien sportif.

✅ Il est là le premier but en @Ligue1 pour Mika Godts avec le @PSG_inside ! #PSGOL https://t.co/tCyGu0EOoJ — L1+ (@ligue1plus) October 26, 2026