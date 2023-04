L’été dernier, le PSG s’est séparé de tous ses indésirables mais la plupart sous la forme d’un prêt avec option d’achat. À l’issue de la saison, il risque d’en voir un certain nombre revenir. Ce devrait être le cas de Leandro Paredes.

Arrivé au PSG en janvier 2019 contre 47 millions d’euros, Leandro Paredes n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain des Rouge & Bleu. L’été dernier, il avait été prêté avec option d’achat à la Juventus Turin. Après dès bons débuts, il a très rapidement perdu sa place et passe désormais plus de temps sur le banc que sur le terrain avec le club italien. Il a également eu une blessure en début de saison qui l’a éloigné quelques temps des terrains. Alors que la Juventus dispose d’une option d’achat à hauteur de 22,6 millions d’euros, elle aurait fait un choix dans ce dossier.

Selon les informations de Fabrizio Romano, la Juventus Turin aurait décidé de ne pas lever l’option d’achat dans le prêt de l’international argentin. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, il devrait donc faire son retour à Paris à l’issue de la saison. Pas forcément dans les plans de sa direction, un nouveau départ devrait être à l’ordre du jour lors du mercato estival. Une chose est sûre, le club de la capitale va de nouveau devoir gérer plusieurs de ses indésirables dans les prochaines semaines.

De son côté, la Gazzetta dello Sport explique qu’il y a eu une altercation entre Leandro Paredes et Massimiliano Allegri à l’issue de l’entraînement de la Juventus Turin hier. Dans les vestiaires, le milieu de terrain prêté par le PSG aurait véhément reproché à son entraîneur son faible temps de jeu cette saison. Alors qu’un repas pour Pâques avait été organisé, Paredes n’y a pas participé assure le quotidien sportif italien. Comme Fabrizio Romano, la Gazzetta affirme que l’international argentin ne sera pas conservé et qu’il retournera au PSG à l’issue de la saison.

