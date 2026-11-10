Declan Rice sous le charme du PSG et de Luis Enrique

Le PSG est très certainement la meilleure équipe d’Europe. Il impressionne ses adversaires. Declan Rice, battu par les Rouge & Bleu en finale de la Ligue des champions, s’est montré très élogieux envers le PSG.

Vainqueur des deux dernières Ligues des champions, le PSG est la meilleure équipe d’Europe. Sur le terrain, les joueurs de Luis Enrique proposent un très beau jeu. Plusieurs coachs tentent de s’inspirer de ce que fait le coach du PSG. Ses adversaires sont également charmés par le club de la capitale et l’encensent très souvent au moment de l’évoquer dans les médias ou en conférence de presse.

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« Une équipe vraiment soudée, avec une grande connexion entre les joueurs »

Le 30 mai dernier, sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest, le PSG s’est imposé contre Arsenal en finale de la Ligue des champions lors de la séance des tirs au but (1-1, 4 t.a.b. à 3). Titulaire lors de cette rencontre, Declan Rice avait réussi sa tentative devant Matvey Safonov. Dans une interview accordée à la version britannique de GQ, le milieu de terrain s’est montré dithyrambique envers le PSG et son entraîneur, Luis Enrique. « Leur façon de jouer, Luis Enrique, la manière dont il a organisé son équipe… Ils t’attirent dans des zones du terrain où tu ne veux surtout pas te retrouver. C’est une équipe vraiment soudée, avec une grande connexion entre les joueurs. »