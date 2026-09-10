Deco : « Je suis heureux pour Ferran Torres et son triplé »

Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, s’est exprimé sur son ancien joueur Ferran Torres après sa masterclass avec le PSG face au Slovan Bratislava ce mercredi soir.

Le Paris Saint-Germain a fait une entrée fracassante en Champions League ce mercredi soir. Malgré un début de saison difficile en Ligue 1, les hommes de Luis Enrique se sont régalés lors de la réception du Slovan Bratislava avec une victoire fleuve sur le score de 6-1. Ferran Torres, pour sa première rencontre en C1 avec le club de la capitale, y a été de son triplé. L’occasion pour lui de faire tomber un record en devenant le premier joueur parisien à inscrire un coup du chapeau pour son premier match de Ligue des Champions.



Deco très content pour ferran Torres

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Une prestation qui n’a d’ailleurs pas échappé à son ancien club, le FC Barcelone. En effet, Deco, le directeur sportif blaugrana, a été interrogé sur son ancien joueur et sa copie XXL rendue contre l’équipe slovaque. « Je suis très heureux pour lui et le fait qu’il ait inscrit ce triplé, a-t-il déclaré dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Ici, au Barça, nous voulons que les joueurs se sentent bien et soient heureux. Le football, c’est avant tout une question de confiance, et nous nous sommes tous quittés en très bonne entente. »