Deco revient sur le départ de Dro Fernandez au PSG

Cet hiver, le PSG a frappé un grand coup en recrutant Dro Fernandez, l’un des meilleurs joueurs du centre de formation du FC Barcelone. Deco, le directeur sportif des Catalans, est revenu sur ce départ.

Le PSG n’a pas été très actif sur le mercato hivernal. Le club de la capitale n’a recruté qu’un seul joueur, Dro Fernandez. Le milieu de terrain (18 ans) a été recruté au FC Barcelone contre huit millions d’euros. Un départ que très peu de gens ont compris au sein du Barça. Hansi Flick, le coach blaugrana, a regretté ce départ, tout comme une grande partie de l’effectif blaugrana. Ce mercredi, dans une interview accordée à Sport, Deco, le directeur sportif du club catalan, est revenu sur ce départ de Dro Fernandez au PSG.

A lire aussi : Dro : « Pas de meilleur endroit qu’ici pour continuer à grandir »

« Nous n’avons pas réussi à renouveler son contrat à temps »

« Nous passons deux ou trois heures par jour avec les joueurs, mais nous ne sommes pas dans leur tête. Nous essayons de faire de notre mieux pour Dro à tout moment. C’était un joueur qui ne jouait pas dans l’équipe junior et nous avons essayé de lui donner du temps de jeu parce que nous pensions qu’il pouvait faire la différence. Il a gagné sa place dans l’équipe première parce que Flick l’appréciait. C’est un joueur qui pourrait être dans l’équipe junior A et jouer dans la Youth League, car c’est ce qui correspond à son âge. Cependant, je pense que cette nouvelle a pris une telle ampleur parce que c’est un joueur qui faisait partie de l’équipe première. C’est un cas parmi tant d’autres, lance le dirigeant dans cette interview. Il avait une clause et nous n’avons pas réussi à renouveler son contrat à temps. Nous avions conclu un accord avec son agent selon lequel nous nous réunissions pour négocier son renouvellement lorsque le joueur aurait 18 ans. Après cela, les choses se sont précipitées et il n’y a plus rien à dire. La tristesse de Flick ?C’est normal. L’entraîneur est au quotidien avec les joueurs et il les aime bien. Il est très proche des jeunes footballeurs. Mais je pense que c’est une réaction normale de la part de quelqu’un qui était proche de lui, qui voyait son potentiel et qui voulait le protéger. Mais c’est le football, c’est comme ça.«