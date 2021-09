Le PSG a fait son entrée en lice en Ligue des Champions cette semaine, et a déçu en concédant le match nul face à Bruges (1-1). Suite à ce résultat, les hommes de Mauricio Pochettino ont été très critiqués par les observateurs en France et partout en Europe, mais aussi par les supporters parisiens. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste Damien Degorre estime que « tout va rentrer dans l’ordre » et voit un PSG « qui monte en puissance ».

« C’est un accident pour le PSG car c’est une équipe qui joue ensemble depuis pas très longtemps. Messi -Neymar – Mbappé ont 50 minutes de vie en commun cette saison… et c’était à Bruges. Si on reprend les statistiques de Pochettino en Ligue des Champions, c’était face à Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City. Il était évident que face à des équipes comme ça, Paris n’allait pas frapper plus que face à City et les autres adversaires. Tout ça va se mettre en place… et tout ça se met en place ! On l’a vu sur le mois d’août et ça va continuer à monter en puissance, je suis convaincu qu’avec un peu d’automatisme, tout va rentrer dans l’ordre ! »