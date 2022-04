Ce samedi, l’Equipe a réalisé un dossier sur Neymar. Depuis son arrivée au PSG en 2017, le Brésilien n’a jamais pu jouer une saison entière en raison de plusieurs blessures. Encore absent des terrains pendant deux mois cette saison, le Brésilien n’a marqué que 7 buts et délivré 5 passes décisives en 22 matches. Beaucoup estiment que le numéro 10 Rouge & Bleu aura du mal à retrouver son niveau et qu’il devrait quitter Paris. Pour Damien Degorre, il peut retrouver son niveau de son début d’aventure parisienne.

« Neymar, le roi virevoltant, désorientant, insaisissable, un brin irritant, est mort, vive Neymar, cet attaquant altruiste, ce passeur incomparable, qui flaire le jeu mieux que les autres et peut, sur un contrôle, une touche, un coup d’œil, transformer un ballon en or. Il l’a fait par séquences, cette saison, mais par séquences seulement puisque sa blessure à une cheville a différé sa montée en puissance. Il a surtout montré que son goût pour le jeu et son appétit pour la gloire étaient intacts, lance le journaliste pour le quotidien sportif. Si son hygiène de vie restera le boulet de sa carrière, celui qu’il traînera jusqu’à son jubilé quand bien même tournerait-il complètement à l’eau minérale, il serait injuste de ne pas porter à son crédit l’acharnement qu’il a mis au travail, cet hiver, pour revenir à la compétition plus vite que prévu. Avec la Coupe du monde en ligne de mire, le Brésilien sait que son histoire peut prendre un nouveau virage, que les jeux ne sont pas faits. Il est trop orgueilleux pour acter son déclin et en être le spectateur impuissant.«