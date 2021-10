Le PSG s’est difficilement imposé sur sa pelouse face à Angers ce vendredi (2-1). En souffrance dans le jeu, les Rouge & Bleu se sont réveillés en fin de rencontre pour renverser la situation et remporter sur le fil. Mbappé a inscrit le but libérateur dans les dernières minutes suite à une action très contestée par les Angevins mais aussi par de nombreux médias. Interrogé sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste Damien Degorre estime qu’il y avait bien main sur cette action.

« La main d’Angers ? Ce n’est pas une position naturelle de la main. Après qu’il rate sa tête ou non, la main n’est pas dans une position naturelle. (…) S’il y avait un joueur parisien derrière l’Angevin, la main serait toujours naturelle ou non ? Admettons qui est quelqu’un derrière, la tête est toujours ratée… Mais la main alors ? Le VAR n’est pas là pour juger l’esprit du jeu ou non. Si on est là pour juger de l’esprit du jeu, il n’y a pas pénalty sur Griezmann lors de France Belgique et on ne siffle plus de faute dans la surface de réparation ! »