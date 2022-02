Degorre : « Pochettino ? Avec le PSG, Il faut toujours se méfier »

C’est le sujet qui anime l’actualité du PSG ce mercredi. Mauricio Pochettino pourrait – devrait – vivre ses derniers mois sur le banc Rouge & Bleu. Depuis son arrivée il y a un an, le PSG n’a pas progressé et a même régressé. Le club de la capitale a déjà perdu deux titres (Trophée des Champions, Coupe de France) et mise désormais sur la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Même remportant ces deux trophées, l’Argentin n’est pas sûr de rester, lui qui a un contrat qui court jusqu’en juin 2023. Damien Degorre a fait un point sur ce dossier.

« Juste avant ou juste après Manchester City, il était question que Pochettino ne finisse pas la saison. Et à ma connaissance, il n’a jamais été question de se séparer de Pochettino – en cours de saison – pour une raison. Le PSG était traumatisé avec ce qu’il s’était passé avec Tuchel qui s’était fait virer en décembre et qui remportait la Ligue des Champions en juin, indique le journaliste – qui suit quotidiennement les Rouge & Bleu – dans l’Equipe du Soir. Il n’était pas question que cela se reproduise avec Pochettino. C’est les informations que j’ai. À l’heure qu’il est, il y a très peu de chance qu’il soit à la tête du PSG à la fin de saison. […]Je ne sais pas comment ça va se passer cette séparation, si séparation il y a. Enfin, avec le PSG, Il faut toujours se méfier. Parce que le moyen terme avec le Paris Saint-Germain, c’est du très long terme. Et le mois de juin, c’est du très long terme pour le PSG. […]Le Qatar et Nasser al-Khelaïfi n’ont pas du tout aimé ce qu’il s’est passé lundi. La Coupe de France, c’est une compétition qui compte pour le PSG. Maintenant, si Pochettino gagne la Ligue des Champions, qu’est ce qui va se passer ?«