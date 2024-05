Déjà deux joueurs suspendus pour le Trophée des Champions

Le PSG débutera sa saison 2024-2025 avec le Trophée des Champions contre l’AS Monaco le 8 aout prochain. Les deux équipes seront privées d’un joueur chacun pour suspension.

Alors que le PSG a terminé sa saison 2023-2024 le 25 mai dernier avec sa victoire contre Lyon en finale de la Coupe de France, il connaît déjà sa date de reprise. En effet, les joueurs parisiens, non concernés par l’Euro ou la Copa America, sont attendus au Campus de Poissy le 15 juillet prochain afin de débuter leur préparation à l’exercice 2024-2025. Ils prendront ensuite le chemin de la Chine pour poursuivre leur préparation estivale. Ils termineront leur tournée chinoise avec le Trophée des Champions contre l’AS Monaco le 8 août prochain (14 heures, horaire français). Vainqueur de la Ligue 1 et de la Coupe de France, le PSG affrontera son dauphin lors de ce premier trophée de la saison.

Nuno Mendes absent du côté du PSG

Une rencontre que deux joueurs, un dans chaque équipe, sont sûrs de ne pas disputer. En effet, Nuno Mendes, en raison d’une accumulation de cartons, sera suspendu pour ce Trophée des Champions. Le latéral gauche du Portugais a en effet pris trois cartons jaunes en moins de dix matches lors de la fin de la saison (Montpelier, Lorient et Metz) et a donc été sanctionné d’une rencontre de suspension par la commission de discipline de la LFP. De son côté, l’AS Monaco devra faire sans Mohamed Camara. Le milieu de terrain a été sanctionné de quatre matches de suspension après avoir caché avec un strap blanc le logo pour la campagne de lutte contre l’homophobie floqué sur son maillot lors de la dernière journée de Ligue 1 face au FC Nantes. Il n’avait également pas participé à la photo protocolaire d’avant-match où les deux équipes de Monaco et Nantes posaient devant le slogan symbole de la lutte contre l’homophobie.