Démarche entamée pour une prolongation de Zaïre-Emery

Warren Zaïre-Emery impressionne par sa capacité à enchaîner les bonnes prestations à seulement 17 ans. Satisfait de ses performances, le PSG compte prolonger le contrat de son titi. Des démarches pour cela auraient été entamées.

Depuis la saison dernière, Warren Zaïre-Emery est un joueur incontournable du PSG. Très prometteur, il a fait ses débuts avec les professionnels lors de la première journée de la saison dernière à seulement 16 ans. Christophe Galtier lui a fait confiance même s’il a très peu joué à son poste de formation, celui de milieu de terrain. Il était très souvent aligné dans un rôle de piston droit. Depuis le début de l’exercice 2023-2024, il est un titulaire indiscutable dans le milieu à trois en compagnie de Manuel Ugarte et Vitinha. Satisfait de ses performances sur le terrain, le PSG aimerait le prolonger. Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants parisiens ont entamé des démarches pour prolonger leur joyau, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec son club formateur.

Zaïre-Emery jugé intransférable

Même si les discussions débutent, tous les feux sont au vert. Warren Zaïre-Emery se plaît dans son club de cœur et son entourage est ravi de sa progression, assure le média sportif. Cet été, Manchester City a tenté de le recruter. Il n’aurait même pas vu d’un mauvais œil de l’inclure dans le transfert de Bernardo Silva, courtisé tout l’été par le PSG. Mais le club de la capitale n’était pas emballé par cette perspective, « surtout que Nasser al-Khelaïfi estime qu’il est intransférable. » Le titi n’a jamais caché son envie de jouer très longtemps à Paris, même si Pep Guardiola est fan de lui, avance RMC Sport. En dehors du terrain, les marques se l’arrachent. « Sur la dernière campagne de publicité du PSG pour la marque Jordan, on le voit aux côtés de Kylian Mbappé. Ça n’a rien d’anodin. […]Les émoluments garantis par son équipementier le place dans le top 5 du vestiaire du PSG. » Le média sportif explique que Warren Zaïre-Emery prend tout ça avec détachement. « Et c’est peut-être l’une de ses plus grandes forces.«