Enrique
Image : PSG.fr

Dembélé, 2025 historique… La conférence de presse de Luis Enrique

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 décembre 2025

Pour son dernier match de l’année 2025, le PSG s’est logiquement imposé contre Vendée Fontenay Foot (0-4). Luis Enrique a salué le sérieux de son équipe. 

Le PSG a parfaitement terminé son année 2025 avec une belle victoire sur la pelouse de la Beaujoire contre l’équipe de National 3 du Vendée Fontenay Foot lors des 32es de finale de la Coupe de France (0-4). Le PSG clôt une année 2025 historique et peut désormais penser à des vacances bien méritées. Présent en conférence, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a évoqué la prestation d’Ousmane Dembélé ce soir, l’année 2025 historique du PSG, les vacances qui arrivent…

Une soirée qui peut faire du bien à Dembélé ?

« Je pense que oui. C’est important d’avoir des minutes pour un joueur qui est dans un processus de récupération. Il a fait un bon match, a joué 60 minutes. C’est important. »

Apprécié le sérieux de l’équipe ?

« C’est beau de jouer dans un stade avec cette ambiance, ça a été une fête. On a joué sérieusement, ce n’est jamais simple d’affronter une équipe de niveau inférieur mais on a bien fait les choses. »

CdF – Le PSG termine son année 2025 avec une victoire facile face à Fontenay
canalsupporters.com

L’année 2025 du PSG

« Elle a été historique ! Normalement il faut attendre la fin de saison pour dresser le bilan, car on est en plein dans l’exercice 2025-2026, mais si on prend seulement l’année 2025 c’est historique pour le club. On est contents, on a fait le boulot. Marquer l’histoire à Paris, ça représente beaucoup pour le club, pour la ville, pour ses supporters. On a montré que ce n’était pas le fruit du hasard. On espère continuer à remporter des trophées. On est aussi contents d’être en vacances, c’est bon pour nous d’avoir ce temps de récupération. »







Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 décembre 2025

Articles similaires

Noah Nsoki

Nsoki : « Je remercie le coach pour la confiance qu’il m’a donnée »

21 décembre 2025
Doué

Doué : « L’année 2025 ? Elle est magnifique, historique »

20 décembre 2025
Luis Enrique

Enrique : « Je pense que l’on a fait un très bon match »

20 décembre 2025
Lucas Hernandez

Hernandez : « On a fait ce qu’il fallait faire »

20 décembre 2025
Bouton retour en haut de la page