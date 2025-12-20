Dembélé, 2025 historique… La conférence de presse de Luis Enrique

Pour son dernier match de l’année 2025, le PSG s’est logiquement imposé contre Vendée Fontenay Foot (0-4). Luis Enrique a salué le sérieux de son équipe.

Le PSG a parfaitement terminé son année 2025 avec une belle victoire sur la pelouse de la Beaujoire contre l’équipe de National 3 du Vendée Fontenay Foot lors des 32es de finale de la Coupe de France (0-4). Le PSG clôt une année 2025 historique et peut désormais penser à des vacances bien méritées. Présent en conférence, dans des propos relayés par Le Parisien, Luis Enrique a évoqué la prestation d’Ousmane Dembélé ce soir, l’année 2025 historique du PSG, les vacances qui arrivent…

Une soirée qui peut faire du bien à Dembélé ?

« Je pense que oui. C’est important d’avoir des minutes pour un joueur qui est dans un processus de récupération. Il a fait un bon match, a joué 60 minutes. C’est important. »

Apprécié le sérieux de l’équipe ?

« C’est beau de jouer dans un stade avec cette ambiance, ça a été une fête. On a joué sérieusement, ce n’est jamais simple d’affronter une équipe de niveau inférieur mais on a bien fait les choses. »

L’année 2025 du PSG

« Elle a été historique ! Normalement il faut attendre la fin de saison pour dresser le bilan, car on est en plein dans l’exercice 2025-2026, mais si on prend seulement l’année 2025 c’est historique pour le club. On est contents, on a fait le boulot. Marquer l’histoire à Paris, ça représente beaucoup pour le club, pour la ville, pour ses supporters. On a montré que ce n’était pas le fruit du hasard. On espère continuer à remporter des trophées. On est aussi contents d’être en vacances, c’est bon pour nous d’avoir ce temps de récupération. »















