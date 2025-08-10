Dembélé absent de l’entraînement en raison d’un virus 

Le PSG poursuit sa préparation à la Supercoupe d’Europe contre Tottenham avec un entraînement ce dimanche. Une séance à laquelle Ousmane Dembélé n’a pas participé.

Le PSG va lancer sa saison 2025-2026 mercredi soir (21 heures, Canal Plus) avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham à Udine. Les joueurs parisiens ont repris l’entraînement mercredi et se sont entraînés chaque jour depuis. Ce dimanche, les Parisiens se sont de nouveau réunis au Campus de Poissy afin de préparer la rencontre contre les Spurs. Officialisé hier, Lucas Chevalier a participé à son deuxième entraînement. Mais un joueur manquait à l’appel.

A voir aussi : Vitinha : « Dembélé, c’est lui qui mérite de remporter le Ballon d’Or »

Pas d’inquiétude au sein du PSG

En effet, selon les informations de L’Equipe, Ousmane Dembélé manquait à l’appel. Le numéro 10, victime d’un syndrome viral, n’était pas présent au côté de ses coéquipiers ce dimanche sur les pelouses du centre d’entraînement des Rouge & Bleu. Le quotidien sportif indique que l’international français pourrait de nouveau être intégré à l’entraînement collectif en début de semaine. L’Equipe conclut en expliquant que la tendance était à sa présence dans le groupe de Luis Enrique pour la Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi soir.