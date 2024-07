Une nouvelle fois remplaçant au coup d’envoi de Portugal / France, Ousmane Dembélé a réalisé une bonne entrée. Le numéro 10 du PSG a même été élu homme du match.

Auteur d’un début d’Euro 2024 poussif, Ousmane Dembélé avait perdu sa place de titulaire lors du troisième match de poules contre la Pologne au profit de son coéquipier au PSG, Bradley Barcola. Depuis, l’ancien Rennais n’a pas retrouvé de place de titulaire. Pas entré en jeu contre la Belgique en huitièmes de finale (1-0), il a foulé la pelouse à partir de la 67e minute contre le Portugal. Comme avec le PSG, il s’est montré insaisissable sur son côté, a provoqué et s’est procuré une belle occasion, mais comme depuis le début de la saison, il a pêché dans la finition. Elu homme du match, il a pris ses responsabilités en allant tirer le premier penalty de la séance de tirs au but victorieuse des Français. Le numéro 10 du PSG est revenu sur cette qualification française et sa décision de se présenter en premier face à Diogo Costa dans des propos relayés par Le Parisien.

A voir aussi : Daniel Riolo : « Dembélé ? Il est très moyen, mais il échappe très souvent aux critiques »

Pourquoi avez-vous tiré le premier ? C’est une décision du coach ?

« Non, c’est moi qui ai pris la décision. Chaque joueur a pris la décision d’aller tirer. Et tout le monde avait une grande confiance en lui. »

Vous qui avez connu la victoire en Coupe du monde en 2018, voyez-vous en ce groupe des similitudes qui vous laisse croire que la France peut aller au bout ?

« Oui, bien sûr. À ce stade de la compétition, on a encore plus envie d’aller au bout. Depuis 2016 et si on fait abstraction de 2021, on se comporte bien en compétition internationale. On s’est forgé un caractère, on est solidaires dans les matchs difficiles. Là, par exemple, on n’a mis que trois buts mais on est demies. C’est la solidité et la force de caractère de l’équipe qui explique cela. »

Piqué de ne pas avoir joué contre la Belgique ?

« Oui, un peu. Mais les 25 joueurs veulent jouer. Mais il y a la concurrence… Randal, qui a marqué contre la Belgique, mérite de commencer. C’est comme ça. »

Le coach change souvent de système pour surprendre l’adversaire. Est-ce aussi une surprise pour vous ?

« Oui, à nous aussi il nous réserve des surprises. Là, on pensait jouer en 4-3-3 et il nous a mis 4-4-2 en losange. Mais on s’adapte et la tactique a payé sur le terrain.«