Dembélé après PSG / TFC : « On ne doit pas perdre comme ça »

Pour son dernier match de la saison au Parc des Princes, le PSG s’est logiquement incliné contre Toulouse dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1 (1-3).

Le PSG recevait Toulouse ce dimanche soir pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Dans un match où il avait ouvert le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé, le PSG a ensuite totalement arrêté de jouer et s’est logiquement incliné contre Toulouse (1-3). L’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé a un peu réveillé le PSG, mais en vain. Au micro de Canal Plus Sport 360, le numéro 10 du PSG a regretté le non-match de son équipe.

« Même si on est champion, on doit se remettre en question de cette défaite »

« Ça gâche un peu la fête, la défaite. C’est toujours rageant, même si on est champion, de perdre comme ça devant son public et lors du dernier match. Je pense que même si on est champion, on doit se remettre en question de cette défaite. On ne doit pas perdre comme ça à domicile, même si on est champion. Il nous reste la finale de la Coupe, à Nice, un gros du championnat à jouer. Et, quoi qu’il arrive, que ce soit des matches amicaux, des matches de championnat ou la finale de Ligue des champions, on doit se donner à 100% à chaque match et montrer un bon visage du PSG. »

« J’espère que la saison prochaine, on sera encore plus fort »

Ousmane Dembélé a ensuite eu un petit mot pour Kylian Mbappé, qui a joué son dernier match avec le PSG au Parc des Princes. « J’ai vécu une saison au PSG avec lui-même si je l’ai connu en sélection. Il a tellement donné pour le club, il a tellement fait. Le meilleur buteur de l’histoire, l’un des meilleurs joueurs français. On est content de tout ce qu’il a fait, il a bien grandi ici au Paris Saint-Germain. Il est arrivé tout jeune, il a accompli tellement de choses, il a le mérite d’être une légende du Paris Saint-Germain. Après, c’est la vie, c’est comme ça. Tu viens, tu pars dans d’autres clubs, tu restes au PSG… Mais voilà, on est content de tout ce qu’il a fait ici au Paris Saint-Germain et on est fier de lui. Moi, j’espère le côtoyer encore en sélection. Sans lui, le PSG sera plus fort ? J’espère que l’on sera encore plus fort parce que cette année, il y a eu 12 ou 13 changements et on arrive à faire une belle saison, que ce soit en championnat de France ou en Ligue des champions où nous sommes arrivés en demi-finale. On espère que l’on sera encore plus fort, parce que plus les matches avancent, plus on se connait un peu plus. J’espère que la saison prochaine, on sera encore plus fort. »