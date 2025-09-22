Dembélé après son Ballon d’Or « C’est exceptionnel ce que je vis »

Auteur d’une saison XXL sous le maillot du PSG, Ousmane Dembélé a été nommé Ballon d’Or 2025. L’attaquant n’a pas caché sa joie après ce sacre mérité.

Avec 35 matches et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG, Ousmane Dembélé était considéré comme le grandissime favori pour le Ballon d’Or 2025. Nommé pour la première fois de son histoire pour la distinction individuelle suprême du football, le numéro 10 du PSG a remporté cette distinction. Après avoir remporté le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé n’a pas pu cacher son émotion au moment de s’adresser à la salle.

« Cela a été une année incroyable avec le Paris Saint-Germain »

« C’est exceptionnel ce que je vis. Cela a été une année incroyable avec le Paris Saint-Germain. J’ai un peu de stress, ce n’est pas facile. Exceptionnel que Ronaldinho me remette ce titre. Je remercie le PSG qui est venu me chercher en 2023, son président, toute l’équipe et tout le club. C’est une famille incroyable. Le président Nasser est comme un papa pour moi. Le staff a été exceptionnel. Luis Enrique a aussi été comme un papa pour moi pendant toute ma carrière, même si elle n’est pas finie. Merci à mes coéquipiers. Le collectif a gagné ce trophée individuel. Je remercie aussi tous les clubs où je suis passé, le Borussia Dortmund, Rennes, le FC Barcelone où je rêvais de jouer et où j’ai joué avec des grands joueurs comme Iniesta et Lionel Messi. Le Ballon d’Or n’était pas un objectif dans ma carrière, mais c’est exceptionnel. J’ai travaillé pour l’équipe afin de gagner la Ligue des champions. Etre remercié par un trophée comme le Ballon d’Or c’est exceptionnel, donc voilà, je suis heureux ce soir.«