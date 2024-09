Dembélé, attaque… Les chiffres clés après PSG / Brest

Samedi soir, le PSG s’est imposé contre le Stade Brestois pour poursuivre son sans-faute depuis le début de la saison. Porté par un grand Ousmane Dembélé, le club de la capitale a battu une équipe qui lui réussit.

Quinze jours après son succès contre Lille, le PSG retrouvait la Ligue 1 avec la réception de Brest. Après avoir été mené au score pour la première fois de la saison, le club de la capitale s’est relevé pour finalement s’imposer contre les Brestois (3-1). Les Parisiens poursuivent leur très belle série de sept succès consécutifs, dont six en Ligue 1. Brest, un adversaire qui plaît au PSG. Comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet, il est en effet invaincu contre les Bretons en championnat depuis le 12 septembre 1981, soit il y a plus de 43 ans. « Le club de la capitale n’a d’ailleurs perdu qu’un seul de ses 18 matches à domicile face à la formation finistérienne en Ligue 1. » Les Parisiens sont désormais invaincus lors de leurs 26 derniers matches contre les Brestois dans l’élite (18 victoires, 8 nuls), soit la deuxième plus longue série d’invincibilités en cours d’un club contre un autre en Ligue 1 après… Paris contre Angers, indique le PSG.

Ousmane Dembélé en feu

Double buteur samedi soir, Ousmane Dembélé s’est offert son deuxième doublé en Ligue 1 avec le PSG après celui inscrit sur la pelouse de Lorient la saison dernière (1-4). Sur ses quatre derniers buts avec les Rouge & Bleu, il en a marqué trois de… la tête. Passeur décisif sur le premier but de l’international français, Marco Asensio confirme sa belle forme du moment avec une implication sur au moins un but lors de ses trois derniers matches dans l’élite (un but, deux passes décisives). Avec 16 buts inscrits en quatre matches de Ligue 1, le PSG affiche une belle moyenne de quatre réalisations par rencontre.