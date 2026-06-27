Dembélé au presque parfait : les notes de la presse après France – Norvège

L’équipe de France a bouclé une phase de groupes parfaite dans cette Coupe du monde et la prestation d’Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé, fait naturellement l’unanimité dans la presse française.

Quel début pour les Bleus ! Avec 3 victoires en 3 matchs, l’équipe de France file vers les 1/16e de finale avec un bilan inédit depuis… le Mondial 1998 ! Après ce succès probant face à la Norvège, Ousmane Dembélé a été largement félicité par la presse française tandis que Désiré Doué, lui aussi buteur en fin de rencontre, reçoit des appréciations plus nuancées.

Dembélé fait l’unanimité, Doué termine sur une bonne note

Dans son édition du jour, L’Équipe donne la superbe note de 9/10 à Ousmane Dembélé. Le quotidien souligne son triplé inscrit en seulement 25 minutes, avec un but du pied droit puis deux du gauche. Il estime également que le Ballon d’Or a répondu aux interrogations sur son efficacité sous le maillot bleu, tout en saluant son altruisme lorsqu’il a préféré servir un partenaire plutôt que de chercher un quatrième but.

Le Parisien lui attribue également un 9/10, parlant d’une véritable « masterclass ». Le quotidien met en avant sa capacité à faire constamment la différence face à la défense norvégienne, avec trois réalisations de grande classe, tout en rappelant qu’il aurait même pu être passeur décisif dès les premières secondes de la rencontre.

Titulaire sur le côté gauche de l’attaque, Désiré Doué reçoit des appréciations plus mesurées. L’Équipe lui attribue la note de 5/10, estimant qu’il a souvent cherché la frappe sans réellement parvenir à faire les différences attendues, malgré un joli but de la tête dans le temps additionnel. De son côté, Le Parisien lui donne un 6/10, soulignant son travail au pressing, notamment sur l’action du deuxième but de Dembélé, avant de saluer sa tête victorieuse pour conclure la rencontre.

Les notes complètes de l’équipe de France

Selon L’Équipe : Maignan 7 – Koundé 4 ; Upamecano 4 ; Lacroix 5 ; Theo Hernandez 4 – Manu Koné 7 ; Aurélien Tchouaméni 6 – Ousmane Dembélé 9 ; Michael Olise 5 ; Désiré Doué 5 ; Kylian Mbappé 7

Selon Le Parisien : Maignan 7 – Koundé 5 ; Upamecano 4,5 ; Lacroix 6 ; Theo Hernandez 4 – Manu Koné 6 ; Aurélien Tchouaméni 6,5 – Ousmane Dembélé 9 ; Michael Olise 5 ; Désiré Doué 6 ; Kylian Mbappé 7,5

