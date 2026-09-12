Dembélé : « Avant de penser au Ballon d’Or, il faut gagner avec l’équipe »

Considéré comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or 2026, Ousmane Dembélé a rappelé l’importance du collectif avant les trophées individuels.

Ousmane Dembélé va-t-il conserver son trophée ? Après avoir remporté le Ballon d’Or 2025, le numéro 10 du PSG est une nouvelle fois l’un des favoris pour cette édition 2026. Mais la concurrence sera rude pour l’international français. En effet, d’autres coéquipiers, comme Khvicha Kvaratskhelia ou encore Fabian Ruiz, ont des arguments solides pour remporter ce Ballon d’Or, le 26 octobre à Londres. Dans un entretien accordé à France Football, l’attaquant de 29 ans explique qu’il ne se met pas de pression supplémentaire et rappelle surtout l’importance du collectif cette saison. Extraits choisis.

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Ce qui a changé dans sa vie depuis son Ballon d’Or 2025

« Ouf… (Il réfléchit.) Pas grand-chose, juste un peu plus de critiques. (Il rit.) Mais ça fait partie du jeu. On te reconnaît aussi comme étant Ballon d’Or dès que t’es dans la rue, que tu vas au restaurant. On te parle de ce trophée. C’est ça qui change. Je suis entré dans une famille ultra fermée avec des joueurs incroyables. Ça fait plaisir d’en faire partie. »

Est-ce que le regard de ses coéquipiers a évolué depuis son Ballon d’Or?

« Celui de mes coéquipiers du Paris Saint-Germain, pas vraiment. C’est toujours la même chose. On se chambre, on rigole. Il y a aussi la chanson (« Et Ousmane Ballon d’Or ! ») qui revient à chaque but que je marque au Parc des Princes. »

A-t-on le droit de critiquer un Ballon d’Or ?

« Oui, bien évidemment. Ce n’est pas parce que tu gagnes ce trophée que tu es ‘immunisé’. Pas du tout. C’est l’inverse même (…) Je m’en fous d’être critiqué. T’auras toujours des critiques dans le football. Encore plus quand t’es Ballon d’Or. T’as gagné le plus grand trophée individuel, t’es encore plus scruté. Ça me fait rire. T’es scruté constamment. Mais ça ne me dérange pas. »

A-t-on moins le droit à l’erreur quand on est Ballon d’Or ?

« Oui, c’est un peu ça. On doit être fort tout le temps. Tu dois être bon à tous les matches, sinon on dit : ‘Oh regarde !’ C’est très drôle, mais ça ne change rien. On va toujours recevoir des critiques. »

Aurait-il pu prendre la grosse tête après avoir remporté le Ballon d’Or ?

« C’est humain de prendre la grosse tête après avoir gagné le plus grand trophée individuel. Mais il faut faire un travail sur soi pour apprendre à redescendre. Quoi qu’il arrive, je veux rester la même personne, ne pas oublier d’où je viens, ne pas oublier que tous mes coéquipiers m’ont évidemment aidé à être aussi performant. Et être aussi généreux. Que ce soit sur le terrain, mais également en dehors. Il faut prendre ses précautions. »

Le Ballon d’Or donne-t-il plus de responsabilité sur le terrain ?

« Oui, tu dois montrer pourquoi tu as été élu Ballon d’Or. Après, tu dois toujours être performant, surtout dans les matches de Ligue des champions, de Coupe du monde. C’est un trophée collectif, mais aussi individuel quand même. Les quarante buts, c’est quand même toi qui les as mis. T’es bien évidemment aidé par tes coéquipiers, mais ça reste un trophée individuel. »

A-t-on le droit de ne pas prolonger le contrat d’un Ballon d’Or ?

« De ne pas prolonger le contrat ? (Il sourit) Tu fais ce que tu veux. Après, c’est à l’entraîneur, au directeur sportif et au président de décider. Tu peux être Ballon d’Or, mais si on ne veut pas te prolonger ou si on veut te dire de partir du club, tu vas partir, mon coco. »

Doit-on encore prouver des choses quand on est Ballon d’Or ?

« Oui, et même encore plus quand tu gagnes ce trophée. Tu dois montrer chaque saison que tu n’as pas été élu pour rien. Mais au mois d’août, on recommence à zéro. On n’oublie pas le passé, mais on le met de côté et on pense à l’avenir. Quand tu goûtes à ça, t’as envie que ça continue. Avant de penser à ce trophée individuel, il faut gagner avec l’équipe. Parce que si tu ne fais pas une bonne saison individuellement et collectivement, tu ne vas pas le gagner, ce trophée. »

A-t-il fait une saison de Ballon d’Or ?

« J’ai fait une bonne saison. J’aurais pu faire plus, bien évidemment, parce que j’ai eu beaucoup de pépins au début. Mais je pense que j’ai fait une très bonne saison. Mais ce n’est pas à moi de juger. »

Est-elle moins bonne que celle de 2025 ?

« (Il réfléchit.) Je ne sais pas, ça dépend. Je n’arrive pas à juger ça. Mais j’ai été meilleur dans les moments décisifs, très clairement. Et ça joue. C’est le premier critère, non ? Avec les pépins physiques que j’ai eus au début de la saison, le coach a su bien me gérer afin de me préserver pour les moments décisifs. »

Son moment fort de la saison 2025-2026

« La double confrontation face au Bayern Munich. Elle a marqué la Ligue des champions (en demi-finales, 5-4, 1-1). Surtout la première rencontre qui a été incroyable. L’aller, au Parc des Princes (le 28 avril), est peut-être le meilleur match de ma saison, même si j’ai mal commencé. (Sourire.) Première occasion, je loupe. Mais ç’a été le meilleur match de ma saison. »

Est-ce gênant d’être en concurrence avec des amis comme Mbappé, Kvaratskhelia et Ruiz ?

« Non, pas vraiment. Que le meilleur gagne. De toute façon, ce n’est pas nous qui votons. On n’en parle pas du tout entre nous. On était davantage focalisés sur la victoire en Ligue des champions ou sur la Coupe du monde. »

A-t-il peur de perdre son trophée

« Non. C’est le football. Ça n’a jamais été une obsession. Un objectif ou un rêve, oui, mais pas une obsession. »

Quels arguments donneriez-vous aux jurés afin qu’ils votent pour vous ?

« Je ne me vends jamais. (Rire.) Ce sont eux qui décident. »