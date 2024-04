Dembélé avant PSG / FCB : « Je reste calme sous la pression »

Ce soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit le FC Barcelone. Un match spécial pour Ousmane Dembélé, qui va retrouver son ancien club.

C’est enfin le moment. Après plusieurs semaines d’attente, le PSG va enfin jouer son quart de finale aller de la Ligue des champions – au Parc des Princes – contre le FC Barcelone. Ce classique européen sera spécial pour Ousmane Dembélé. Annoncé titulaire, l’international français va en effet retrouver son ancien club, après l’avoir quitté l’été dernier après six saisons (2017-2024) pour rejoindre le club de la capitale. Avant ce choc, l’ancien rennais s’est confié au site internet de l’UEFA.

Heureux de retrouver le Barça ?

« Oui ! C’est merveilleux de jouer à nouveau à Barcelone et en Espagne. Je pense que ce sera un grand match de football. »

Comment je gère la pression ?

« Je suis plutôt calme avant la plupart des matches. Avant les matches de Ligue des champions, bien sûr, il y a un peu de pression, car vous savez que vous devez gagner. Mais ce n’est pas grave, je reste calme sous la pression. Vos coéquipiers aussi ? Bien sûr, avec mes coéquipiers, on parle beaucoup, on échange énormément avant les matches. Et quand la rencontre approche, on est concentré, on travaille encore plus dur, mais nous savons gérer la pression autour de ces grands événements. »