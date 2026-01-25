Dembélé, Barcola, défense… Les chiffres après Auxerre / PSG

Vendredi soir, le PSG a réussi à s’imposer contre Auxerre (0-1). Un succès qui permet au club de la capitale de reprendre la tête de la Ligue 1 à Lens.

Lors de la dix-neuvième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait à Auxerre vendredi soir. Dans une rencontre qu’il a totalement dominée, le club de la capitale a dû attendre la 80e minute pour voir Bradley Barcola ouvrir le score et donner la victoire à Paris (0-1). Une victoire synonyme de première place et de pression à Lens, qui jouait le lendemain contre Marseille. Et sur la pelouse du Vélodrome, les Lensois ont craqué (3-1) et laissé le trône aux Parisiens. Seul buteur du match, Bradley Barcola a inscrit son 30e but en Ligue 1, dont 25 avec le PSG, comme le rapporte le champion d’Europe sur son site internet. Sur ses 55 derniers matches de championnat, l’international français est impliqué sur 36 buts.

Aucun tir cadré concédé contre Auxerre

Passeur décisif pour le numéro 29 du PSG, Ousmane Dembélé est désormais impliqué sur au moins un but lors de cinq matches en 2026, seul joueur dans ce cas dans les cinq grands championnats (quatre buts, deux passes décisives). Plus impressionnant, il est impliqué sur neuf buts sur ses neuf derniers matches avec le PSG. Contre les Auxerrois, le PSG n’a pas concédé un seul tir cadré en 90 minutes. C’est la troisième fois de la saison que cela arrive aux Rouge & Bleu en championnat, « ce qui constitue le total le plus élevé parmi les équipes de l’élite cette saison. »