Dembélé : « Beaucoup de fierté d’être ici en finale »

Demain soir (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique, Marquinhos et Ousmane Dembélé se sont présentés en conférence de presse.

Après avoir éliminé Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve l’Inter Milan en finale. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Mais a évènement exceptionnel, dispositif exceptionnel avec la présence de deux joueurs au côté du coach, Ousmane Dembélé et Marquinhos. L’international français a évoqué cette finale, le Ballon d’Or, Khvicha Kvaratskhelia…

L’importance d’une finale de la Ligue des champions

« Beaucoup de fierté d’être ici en finale. On a énormément travaillé, ça n’a pas été facile, surtout en début de saison en Ligue des champions. On a su changer cette dynamique, surtout en deuxième partie de saison. C’est que du plaisir, car tu ne sais pas si tu vivras des moments comme ça. »

Le Ballon d’Or

Dembélé : « La chose la plus importante, c’est gagner cette Ligue des champions. Je suis focalisé sur l’équipe et pas les trophées individuels. Je pense surtout au collectif. »

Ce qui a changé depuis le match contre le Bayern ?

« C’était un match difficile, surtout dans ce stade. J’ai toujours eu des matchs compliqués. Il fallait changer la dynamique, il fallait élever son niveau. Je suis content de ce qu’on a fait. »

La gestion des émotions pour la finale

« Il faudra contrôler les émotions. Il y a énormément d’excitation sur cette finale de Ligue des champions. On est excité, mais comme on l’a répété cette semaine, il faudra contrôler ses émotions avec calme, sérieux et le sourire. Ce sont des moments incroyables. C’est l’une des clés de demain. »

La particularité de l’Inter Milan

« C’est une belle équipe, ils méritent d’être en finale. Ils se connaissent par cœur. Ils savent bien défendre, attaquer, faire le dos rond pendant le match. Il faudra être sérieux jusqu’au bout. Un seul moment de déconcentration, tu peux le payer cash. »

Son expérience en finale

« En 2018, tout s’est bien passé. Une autre où j’ai été mauvais. Je prépare très bien cette finale. Depuis tout petit, je rêve de jouer ces matchs. Je la prépare avec calme, sérieux. Je dois rester concentré sur le jeu, l’équipe. Pas que sur moi. J’espère faire un grand match. »

Kvaratskhelia

« On ne parlera pas de stratégie. Kvara s’est bien adapté. C’est un joueur avec beaucoup de talent qui comprend vite les choses. Demain sera un match avec beaucoup de tensions. On sait l’excitation, surtout avec le peuple parisien, pour cette finale. »

Un PSG meilleur sans Mbappé ?

« Peut-être avec Kylian Mbappé, on serait encore plus fort aussi. On ne sait pas ce qu’il pourrait se passer. Mbappé avait un rêve : jouer au Real Madrid. Le PSG a continué son chemin. Il y a un avant et un après Kylian Mbappé. On lui souhaite bonne chance. Nous, on s’est concentré sur nous, sur la saison qu’on voulait faire. »

L’importance de Luis Enrique

« Avec Luis Enrique, j’ai toujours eu sa confiance. Sur la position de 9, je la connais depuis que j’ai débuté en pro. Le coach me laisse beaucoup de libertés. J’essaie de créer du déséquilibre chez l’adversaire. Il faut les rendre fous. Je me suis bien adapté. »