Dembélé, Brest… La conférence de presse de Luis Enrique

Ce samedi, le PSG s’est imposé contre Brest lors de la 20e journée de Ligue 1. Dans un match animé, le PSG s’est largement imposé grâce à un triplé d’Ousmane Dembélé et un doublé de Gonçalo Ramos. Durant la conférence de presse d’après-match de Luis Enrique, dans des propos relayés par Le Parisien, il a été beaucoup question de l’international français, un peu également des enseignements à tenir de cette confrontation avant les barrages de la Ligue des champions entre les deux équipes.

Son analyse du match

« En premier lieu, je tiens à rappeler qu’il est difficile de jouer contre Brest, que ce soit chez lui ou à Paris. C’est une équipe qui est bien construite. Que ce soit dans un jeu sous pression ou sans pression, ils passent le ballon à Ajorque pour jouer la profondeur. C’est une équipe qui joue extrêmement bien au foot. Ils ont d’ailleurs marqué deux buts, ils ont du mérite. Nous, on a eu plusieurs occasions, on a réussi à concrétiser cinq d’entre elles. On est dans une dynamique positive comme Ousmane Dembélé qui lui, traverse un moment sucré, savoureux. J’espère qu’on va continuer sur cette dynamique. »

La transformation d’Ousmane Dembélé

« Il y a eu beaucoup de résilience dans ce match. En effet, Ousmane Dembélé vit un moment « sucré ». Mais il faut aussi souligner les belles passes décisives dont il a bénéficié, notamment de la part de Barcola. Ramos a aussi marqué deux fois. Tous nos attaquants sont dans une très bonne dynamique. Tous ceux qui sortent du banc en ce moment jouent très bien. C’est le cas aussi de Senny Mayulu, de Lucas Hernandez aussi. Tout le monde est dans une bonne dynamique devant. Dembélé, c’est vrai, a marqué deux triplés consécutifs mais c’est dû à un travail collectif, pas seulement individuel. Et quand tout le monde fait le boulot pour le collectif, les résultats apparaissent. »

Dembélé, le premier joueur du PSG a inscrire deux triplés de suite

« (Rires) Allez, une semaine de vacances pour Dembélé ! »

Son repositionnement dans l’axe, mon idée

« La bonne passe d’Ousmane est exclusivement due à ses qualités de joueur de football. Il est en confiance et fait la différence face au but en ce moment. Notre objectif premier avec Ousmane est de le voir toucher le plus de ballons possible. Si le jeu est dans l’espace, on lui met le ballon dans l’espace, si c’est à l’intérieur, on lui met à l’intérieur, pareil à l’extérieur ou si le jeu est dans son dos… Il fait la différence et Ousmane est aujourd’hui la recrue dont nous avions besoin. »

Le scénario vous fait-il dire qu’il n’y a pas tant d’écart que cela et qu’il faudra se méfier de Brest en Ligue des champions ?

« La Ligue des champions est une compétition totalement différente de la Ligue 1, qui se joue sur des petits détails. Elle ne donne pas de prime à la régularité comme en Ligue 1, elle est plus comparable à la Coupe de France. Beaucoup d’encre va encore couler avant qu’on se retrouve, je vais d’abord me concentrer sur Le Mans et la Coupe de France. »

Cette confrontation franco-française en Ligue des champions a un côté décevant pour le public français. Le match du jour est-il la meilleure publicité pour le barrage qui opposera les deux équipes ?

« Au moins là, vous pouvez être certain qu’il y aura un club français en huitième. Lille et Monaco sont bien positionnés et peuvent continuer l’aventure. Les clubs français ont un niveau élevé et en voir quatre qualifiés à ce stade répond aux critiques que certains observateurs ont de la Ligue 1. »