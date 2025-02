Dembélé, buteur… Les chiffres clés après PSG / AS Monaco

Hier soir, le PSG s’est imposé contre l’AS Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Au lendemain de ce beau succès, retour en chiffre sur ce choc.

Le PSG affrontait hier soir l’AS Monaco pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Pour la troisième fois de la saison, le club de la capitale a pris le meilleur sur les Monégasques. C’est le 21e match sans défaite en championnat pour le club depuis le début la saison. C’est la troisième fois de son histoire que le PSG réussi cet accomplissement après 1985-86 et 2015-16. « Luis Enrique n’a ainsi subi que 2 revers sur ses 55 premières rencontres de L1 sur le banc parisien (38 victoires, 15 nuls), plus faible total à ce stade pour un entraîneur du club de la capitale », indique le PSG sur son site internet.

A voir aussi : Hütter : « Le PSG en ce moment est à un autre niveau »

Une attaque en feu

Le PSG, qui empile les buts depuis plusieurs semaines. En effet, le club de la capitale a inscrit quatre buts ou plus lors de cinq rencontres toutes compétitions confondues en 2025. Depuis sa victoire face à Manchester City le 22 janvier dernier (4-2), les Rouge & Bleu ont inscrit 3.3 buts par match toutes compétitions confondues (20 en six rencontres). Depuis le début de la nouvelle année, Ousmane Dembélé est irrésistible avec treize buts toutes compétitions confondues avec Paris en 2025 (en sept matches), soit autant que sur l’ensemble de l’année 2024 (en 42 rencontres). Enfin, le numéro 10 du PSG a marqué lors de chacun de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (10 buts au total), ce qui s’avère être la plus longue série en cours dans le top 5 européen.