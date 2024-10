Lors de ce rassemblement d’octobre, Ousmane Dembélé est le joueur le plus expérimenté de l’équipe de France. Une chose qui a amusé le joueur du PSG.

Avec les retraites internationales récentes d’Hugo Lloris, Raphaël Varane, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et l’absence de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé est le joueur le plus expérimenté convoqué par Didier Deschamps pour ce rassemblement d’octobre de l’équipe de France. Dans une interview accordée à Téléfoot, le milieu offensif du PSG n’a pas caché avoir été surpris d’être le plus capé de l’équipe, avant de réfuter une envie de prendre plus de poids dans le vestiaire des Bleus, dans lequel il estime que tout le monde est un leader.

Un leader de l’équipe de France ?

« Ça m’a fait tout drôle d’être l’un des plus capés à 27 ans. Après, c’est parce qu’il manquait certains joueurs. Mais ça m’a fait un peu drôle, un peu sourire. Depuis un ou deux ans, je fais partie des doyens de cette équipe. C’est sûr qu’il faut montrer l’exemple, que ce soit aux joueurs qui viennent d’arriver, mais aussi ceux qui sont arrivés il y a deux ou trois ans, parce que cela fait maintenant sept ou huit ans que je suis en sélection. On peut vous surnommer l’ancien maintenant ? Non, non, non (rire !). Toujours pas, toujours pas. »

Prêt à prendre plus de poids à l’avenir, dans le vestiaire ?

« Je pense qu’il y a beaucoup de leaders dans ce vestiaire. Tout le monde joue dans des grands clubs, tout le monde sait ce qu’est qu’être un leader. Le leader, ce n’est pas que parler en dehors du terrain, c’est le montrer aussi, chaque jour, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Montrer aussi l’exemple. Il y en a énormément dans cette équipe, qui connaissent les grandes compétitions, les grands matches tous les week-ends. Et pour moi, dans cette équipe, il n’y a que des leaders. »

La récupération du numéro 7 ?

« C’est mon numéro préféré. Je l’ai eu à Barcelone, mais aussi à Dortmund. J’en ai parlé à Antoine ? Ça fait longtemps qu’on en a parlé. Je lui ai dit : « Antoine, si tu raccroches en sélection, je vais prendre ton numéro 7. »

Qu’est-ce que je veux encore faire de mieux en Bleus ?

« Gagner des titres, il n’y a que ça qui reste. Être encore une fois champion du monde, être champion d’Europe, pour moi, c’est le plus important. »