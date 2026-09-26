Dembélé capitaine de la France avec le départ de Mbappé

Hier soir, l’équipe de France s’est imposée en Turquie (0-1) mais elle a perdu Kylian Mbappé sur blessure. Le brassard de capitaine devrait revenir à Ousmane Dembélé. S’il est titulaire, le numéro 10 du PSG portera le brassard lors des trois prochains matches.

Pour le premier match à la tête de l’équipe de France de Zinédine Zidane, les Bleus se déplaçaient en Turquie pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des nations. Et la France s’est imposée grâce à un but de Kylian Mbappé (0-1). Mais ce dernier s’est blessé au genou sur l’action du but et a dû quitter le terrain quelques minutes après sa réalisation. Il ne participera pas aux trois prochains matches de l’équipe de France lors de cette trêve internationale.

Une première fois au début d’un match

Présent dans les vice-capitaines des Bleus, Ousmane Dembélé a récupéré le brassard quand son ancien coéquipier a quitté le terrain. Et s’il est titulaire contre la Belgique lundi soir, ce sera lui qui portera le brassard de capitaine au coup d’envoi de la rencontre contre les Belges, indique L’Equipe. Le quotidien sportif explique que le numéro 10 du PSG est le deuxième capitaine derrière Kylian Mbappé, lui qui compte le plus de sélections parmi les vice-capitaines (68). L’Equipe conclut en expliquant que s’il est titulaire lundi, il portera pour la première fois au coup d’envoi d’un match international.