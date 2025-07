Dembélé : « C’est la meilleure saison de ma carrière »

Ce samedi après-midi, le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. Ousmane Dembélé devrait être titulaire lors de ce choc. Avant cet affrontement, il s’est confié.

Ousmane Dembélé a été l’un des artisans de l’historique saison 2024-2025 du PSG. L’international français a participé à la conquête des trois titres nationaux et de la Ligue des champions, lui qui s’est métamorphosé en étant replacé au poste de faux numéro 9. Il n’a jamais autant marqué (33 buts). Avant d’affronter le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs, l’attaquant s’est confié à PSG TV. Il estime vivre la meilleure saison de sa carrière, espère conclure cet exercice 2024-2025 avec un nouveau titre, il a également loué l’importance de Luis Enrique dans sa progression…

Son retour de blessure

« J’ai eu une petite blessure avec l’Équipe de France pendant la Nations League. Après examens, on m’a dit que ce n’était pas très grave. J’ai donc pris mon temps avant de revenir à la compétition. Je pouvais revenir un peu plus tôt, mais je voulais vraiment retrouver toutes mes sensations et aujourd’hui je me sens très bien. »

Vécu une saison historique, est-ce que j’avais imaginé ça quand j’ai signé au PSG ?

« Oui, c’est ce que je voulais. J’ai signé au PSG pour vivre des moments comme ceux-là. Cette année a été exceptionnelle, collectivement et personnellement. C’est magnifique, mais on en veut encore plus. Quand on a goûté à ça… On en veut toujours plus ! »

Un joueur capital cette saison

« C’est top, c’est un beau bilan, mon meilleur en Champions League. Surtout être élu meilleur joueur de l’épreuve, c’est quelque chose d’exceptionnel. J’étais très content car quand on voit tous les joueurs qui disputent cette compétition… Les plus grands sont là ! Quand on te dit que c’est toi qui as été le meilleur joueur : c’est exceptionnel ! Je voulais réaliser une grande saison, marquer beaucoup de buts, être décisif, et je l’ai fait. Le coach m’a repositionné en tant que numéro 9, ça m’a beaucoup aidé. Mes coéquipiers aussi m’ont aidé. Mais je pense que c’est ma mentalité qui a changé depuis le début de saison, surtout devant le but. »

Son pressing constant

« Oui, surtout le placement, mais aussi l’intensité des courses que tu dois mettre pour gêner la défense, que ce soit les défenseurs ou le gardien de but. Ne pas lui laisser du temps pour relancer, parce que s’il a le temps de bien relancer, le pressing ne sert à rien. Il peut trouver un joueur très bien placé, je fais donc tout pour ne pas lui laisser une seconde pour penser, pour relancer parfaitement. Dès qu’il a le ballon, si je suis dans les parages, il doit agir très très vite, sinon je serais là ! En plus, je prends plaisir à presser. C’est drôle parce qu’à chaque fois que le gardien dégage le ballon, je mets mon pied en opposition, je lui crie dessus, je lui dis : « Ah, t’as de la chance ! » C’est un réel plaisir.«

Luis Enrique

« Quand j’ai signé au PSG, il m’a donné sa confiance. Il me donne beaucoup de conseils sur le terrain, me laisse énormément de liberté aussi, parce qu’il me dit souvent : « Je vais te demander 2 ou 3 choses à faire, mais tu as la capacité pour les résoudre tout seul. » Le fait d’être dans un rôle où je suis libre sur le terrain me plaît aussi. J’aime ça. Je peux aller à droite, à gauche… On peut changer… Je m’épanouis dans cette position où j’ai beaucoup de liberté. »

Son rôle de leader

« De la façon la plus normale, je reste moi-même. J’ai aussi parlé avec le coach en début de saison. Il m’a dit de montrer l’exemple aux plus jeunes mais aussi aux plus anciens. Cela se traduit sur le terrain, avec le pressing, avec les efforts, que ce soit en défense ou en attaque. Après, dans la vie du groupe, je reste moi-même. Ça, je ne peux pas le changer ! Je rigole beaucoup avec mes coéquipiers. Après, quand il faut être sérieux, il faut être sérieux. »

Le lien fort qui uni le groupe

« C’est comme une famille. On passe plus de temps avec cette équipe qu’avec notre propre famille ! Il y a des liens qui se créent. Ça fait maintenant deux ans qu’on travaille tous ensemble. C’est bien pour l’équipe, ça donne de la confiance. Ça a donné surtout ces résultats lors de cette deuxième saison. Ça a été exceptionnel. On essaie tous de se donner des conseils, de se tirer vers le haut, de réaliser les efforts pour les autres. C’est important et ça paye. On est une famille. Qu’on perde ou qu’on gagne, il faut rester soudés. Le coach nous répète qu’on est une équipe et qu’il faut jouer ensemble, courir, attaquer et défendre ensemble. »

La meilleure saison de sa carrière ?

« Oui, statistiquement, c’est la meilleure, et même sur un peu tous les autres plans d’ailleurs. Que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, en Champions League… J’ai été très bon dans les trois compétitions. C’est la meilleure saison de ma carrière. Après, il y a eu des saisons où j’ai pris énormément de plaisir aussi, que ce soit à Dortmund ou en 2020-2021 à Barcelone. Mais celle-là, c’est la plus grande de ma carrière avec la Champions League à la clé, et tous les titres qu’on a gagnés. Remporter la Champions League, c’est dur. On en parle tout le temps, en club, en sélection… Aller la chercher, c’est difficile. Et quand tu effectues une saison comme celle-là et que tu gagnes le plus grand trophée, c’est juste magnifique. »