Dembélé : « C’est le PSG qui doit être en premier et pas les individualités »

En ouverture de la 22e journée, le PSG se déplaçait à Rennes. Dans un match où il a encore manqué de réalisme, le PSG s’est incliné contre les Rennais (3-1).

Après avoir infligé une correction à Marseille la semaine dernière (5-0), le PSG se déplaçait à Rennes en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Dans un match qu’il a dominé, le club de la capitale a encore pêché dans la finition et a vu Rennes réussir à marquer sur les peu d’occasions qu’elle a eues. Seul buteur du match côté parisien, Ousmane Dembélé a lancé un message à ses coéquipiers après ce revers (3-1).

« On doit jouer pour le club d’abord »

« On est très mal rentré dans le match. Après, je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense que l’on doit mettre plus d’envie. On doit surtout jouer pour le PSG pour pouvoir gagner des matches. Parce que si l’on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres que l’on veut. La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le club du Paris Saint-Germain devant avant de penser à soi-même, lance le numéro 10 du PSG au micro de Ligue 1 +. Je pense que l’on doit retrouver ça, surtout sur ces matches-là. On sait que l’on est sur la deuxième partie de saison. Et c’est le Paris Saint-Germain qui doit être en premier et pas les individualités. Effet de décompression après le récital contre Marseille ? Non, non, non. Comme je l’ai dit, on doit jouer pour le club d’abord, que de penser à soi-même. Je pense aussi que Rennes a fait un très bon match. Ils ont été revanchards. Ils méritent leur victoire. »