Dembélé : « C’était important de venir s’imposer ici à Brest »

Le PSG s’est offert sa première victoire de la saison en Ligue 1 ce dimanche soir sur la pelouse de Brest lors de la quatrième journée de Ligue 1 (0-1).

Lors de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Brest. Après trois matches sans victoire en championnat, le club de la capitale s’est imposé en Bretagne grâce à un but de Ferran Torres après une très belle combinaison entre João Neves, Ousmane Dembélé et l’international espagnol (0-1). Au micro de Ligue 1 Plus, le numéro 10 du PSG est revenu sur ce premier succès de la saison et sur sa belle entente avec Ferran Torres.

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« C’était un bon match de l’équipe »

« Les trois premiers matches de Ligue 1 étaient compliqués. C’était important aujourd’hui de venir s’imposer ici à Brest. On sait que c’est une équipe difficile. C’est ma quatrième année, ça a toujours été des matches difficiles contre Brest qui joue bien avec Majorque en numéro 9 qui garde bien les ballons et qui pose beaucoup de problèmes. C’était un bon match de l’équipe aujourd’hui. Ma stratégie de ne pas parler du Ballon d’Or ? J’ai toujours été comme ça. J’ai toujours été au fond de la classe entrain de travailler dur. Dans toute ma carrière, je n’ai pas dit un mot, j’ai travaillé énormément. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais été l’élu. Mais j’ai bossé énormément. L’année dernière, j’ai été récompensé après une année fantastique avec le PSG. Cette année, on verra bien. On est tranquille. Le Classico ? Ça va être un grand match. Je me rappelle la saison dernière, j’ai loupé ce match à Marseille. C’est toujours particulier là-bas. Au Parc des Princes aussi, à Marseille c’est pas mal aussi. Ça va être une ambiance chaude et on a hâte d’y être. La relation avec Ferran Torres ? On se connaît très bien depuis Barcelone. J’ai joué un an et demi, deux ans avec lui. C’est un attaquant très mobile, un vrai buteur, un numéro 9. Il peut aussi jouer sur le côté. C’est facile de jouer avec lui. Il fait de très bons appels. Moi qui aime bien faire des passes dans le dos, c’est facile de jouer. On se parle beaucoup. Jouer avec Ferran, c’est très facile. »